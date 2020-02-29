закрыть
29 февраля 2020, суббота, 12:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Путиным

1
  • 29.02.2020, 8:28
  • 4,780
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Путиным

Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

Советник президента Турции, а также член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки заявил, что страна готова воевать с Россией, а месть за последние события в сирийском Идлибе будет ужасной. Об этом он сказал в эфире телеканала A Haber (перевод — lenta.ru).

По словам чиновника, Турция не враг Сирии, Ираку, курдам или арабам. «Мы с ними братья. Мы здесь, чтобы брат не убивал брата», — отметил он. Хакки добавил, что Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары.

Советник также заявил, что Россия, в которой проживает 25 миллионов мусульман, «будет расчленена изнутри», привело издание Ahval часть его слов в Twitter. «В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной», — сказал чиновник.

Хакки таким образом отреагировал на данные о гибели в сирийской провинции Идлиб 33 турецких военнослужащих во время обстрела со стороны сирийских сил вечером 27 февраля. Его слова другие официальные лица Турции пока не комментировали.

В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

В Минобороны России указали, что турецкие войска попали под обстрел, поскольку находились среди наступавших на позиции армии Сирии боевиков и не передали свои координаты. Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.

Предыдущее обострение в Идлибе произошло 20 февраля. Тогда боевики при поддержке турецкой артиллерии начали наступление в районе селения Найраб и попали под удары ВКС России.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.


популярное за неделю

Мнение

Колхоз имени братьев Каричей
Колхоз имени братьев Каричей Ирина Халип
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор!
Ребята, коллеги, земляки, белорусы, это позор! Андрей Курейчик
Холодный душ для Лукашенко
Холодный душ для Лукашенко Валерий Карбалевич
Кто угнал наш скорый поезд?
Кто угнал наш скорый поезд? Владимир Халип