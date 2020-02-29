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Туманные перспективы нефти для Лукашенко

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  • 29.02.2020, 17:46
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Туманные перспективы нефти для Лукашенко

Камнем преткновения остается премия компаниям-поставщикам.

Лукашенко утверждает, что Минск и Москва урегулировали нефтяные разногласия. Согласно устной договоренности с президентом России Владимиром Путиным Беларусь получит 300 млн долл. компенсации за налоговый маневр и нефть без уплаты премий. Однако эти договоренности исказили российские министры, пишет «Независимая газета».

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий, или там чего-то (это их дело), компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы 1 млрд долл. от пошлины получали в прошлом году, а сегодня 700 млн долл., то 300 млн долл. Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности», – рассказал Александр Лукашенко председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилу Мясниковичу, встречаясь с ним в Минске 27 февраля.

Он признался, что даже переслушал запись разговора с российским президентом. «Четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года», – рассказал он.

Однако договоренности эти не работают, вынужден был признать Лукашенко. Такая ситуация вызывает у руководства Беларуси общее недовольство развитием интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). «Ну что это за союз такой», в котором «нет нормальных правил», а действует только «право силы – наклонить, заставить», возмущался Лукашенко.

Срыв договоренностей, постоянно меняющиеся условия поставок жизненно важных для страны энергоносителей в Минске рассматривают как «понуждение к интеграции». «Новый термин появился в союзе – «понуждение к интеграции», – заметил Александр Лукашенко. Он напомнил, что в те времена, когда только начинались интеграционные процессы и они с тогдашним президентом России подписывали так называемый союзный договор, речь не шла о том, «что кто-то должен потерять суверенитет и независимость». Сейчас, «когда разбогатели (особенно Россия), начались непонятные толкотня и возня».

По признанию Лукашенко, в ЕАЭС сейчас не работают основные принципы, которые закладывались при его создании, – свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Происходит это потому, что никому из участников не нужен реальный союз. «Пофигизм, основывающийся на каком-то безразличии отдельных государств» – вот что, по мнению Лукашенко, мешает реальной интеграции.

Сейчас, по его данным, в ЕАЭС 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. «Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?» – задался он риторическим вопросом.

Таким образом, судя по заявлениям Александра Лукашенко, нефтяная война между Москвой и Минском не закончилась, несмотря на то, что многие эксперты уже успели заявить об этом. Камнем преткновения остается премия компаниям-поставщикам (порядка 10 долл. за тонну). «Премию платят тем, кто покупает. Если мы покупаем товар, мотивируйте, вы нам премию дайте», – рассуждает Лукашенко. Не согласны в Минске и со стоимостью газа (127 долл. за 1 тыс. куб. м). «На бирже сегодня уже ниже 100 долларов торгуется газ», – утверждает Лукашенко. Правда, соответствующий контракт уже подписан, и инициировать его пересмотр Беларусь не собирается. Во всяком случае, так утверждал некий источник Интерфакса, «знакомый с позицией официального Минска».

Перспективы поступления нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в марте в этой ситуации остаются туманными, хотя в концерне «Белнефтехим» утверждают, что кроме группы компаний Михаила Гуцериева «Сафмар» о своей готовности поставлять в Беларусь нефть без уплаты премии, но по рыночной цене согласились пять российских компаний. «Эти пять компаний – новые поставщики, с которыми мы еще не работали», – пояснял пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Однако объемы предполагаемых поставок он не уточнил.

Кроме того, в концерне «Белнефтехим» сообщили о том, что в марте Беларусь получит два танкера азербайджанской нефти по 80 млн т каждый. Правда, поставщик – государственная нефтяная компания SOCAR – подтвердила журналистам договоренность о поставках лишь одного танкера. По второму еще ведутся переговоры, сказали там. Нефть будет доставлена из порта Супса в Одессу, а затем по нефтепроводу Одесса–Броды, который стыкуется с нефтепроводом «Дружба», направится на Мозырьский НПЗ. Правда, предположительно отправлен он будет ближе к концу марта, да и объем в 80 тыс. т для белорусских НПЗ ничтожно мал. Как сообщал концерн «Белнефтехим», в январе белорусские НПЗ переработали 900 тыс. т нефти, что составляет 50% от потребности.


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