Эрдоган сообщил об уничтожении складов с химическим оружием в Сирии 29.02.2020, 18:56

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Турецкая авиация нанесла удары по ряду объектов в сирийской провинции Идлиб.

Турция нанесла удары по ряду объектов в сирийской провинции Идлиб, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. При этом подвергнуты массированному обстрелу и уничтожены комплексы по созданию химического оружия, склады с химическим оружием, комплексы противовоздушной обороны и взлетно-посадочные полосы, заявил он в субботу, 29 февраля, в Стамбуле, сообщает "Немецкая волна".

По словам Эрдогана, в общей сложности уничтожены более 300 военных транспортных средств, в том числе более 90 танков. В свою очередь представитель турецкого правительства сообщил, что разрушенный турецкой авиацией комплекс по созданию химического оружия находился в 13 километрах к югу от Алеппо. Подтверждения с сирийской стороны пока не поступало.

Эрдоган спросил у Путина о его целях в Сирии

Эрдоган также заявил, что не понимает намерений России в сирийском конфликте. По его словам, во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он предложил Москве не вмешиваться в противостояние между турецкими силами в Идлибе и сирийскими войсками. Он также спросил у Путина, каковы цели Москвы в Сирии.

По словам Эрдогана, Турция не намерена с помощью сирийского конфликта расширять свою территорию. Анкара продолжает усилия по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль всей сирийской границы, отметил он.