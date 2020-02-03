Камеры скорости будут «ловить» тех, кто не прошел техосмотр 3.02.2020, 14:26

1,063

Фото: onliner.by

Как это будет работать?

Пресс-секретарь организации, занимающейся установкой, эксплуатацией и обслуживанием систем фиксации правонарушений Александр Хилькевич рассказал, сколько водителей превышают дозволенную скорость и что еще научатся делать камеры, пишет The Village.

‑ Измерения в тестовом режиме показывают, что в среднем на участке дороги со скоростным режимом 90 км/ч, от 30 до 50% автомобилей двигаются с превышением допустимого значения. Это сопровождается достаточно высокой степенью риска совершения ДТП. Нарушение установленной скорости — один из важнейших факторов, на который необходимо влиять, за этим стоят жизни людей. Кстати, каждое третье ДТП совершается в том числе по причине несоблюдения скоростного режима. При этом в каждом происшествии скорость оказывает существенное влияние на тяжесть последствий.

Всего же камер, находящихся в эксплуатации, — 540. Из них 483 — стационарного исполнения, 57 — мобильные.

Очень важен профилактический эффект. Как только на определенном участке дороги появляется обозначенный специальным знаком датчик контроля скорости, количество нарушений снижается до 1—2%, а на отдельных участках их и вовсе не происходит. Это говорит о том, что водители понимают, что находятся под наблюдением. В тестовом режиме уже работают пилотные зоны, где измеряется средняя скорость движения. Это позволяет более эффективно стимулировать водителей двигаться с установленной скоростью на довольно протяженных участках дорог.

Сегодня технически возможно проведение фотофиксации автомобилей, не прошедших техосмотр или не имеющих допуска к участию в дорожном движении. Речь может идти и, например, о проехавших железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора — оборудование программируется под определенный функционал. Кроме того, 136 датчиков осуществляют сегодня еще одну очень полезную и необходимую функцию — мониторинг транспортного потока. То есть каждый регистрационный знак, прошедший через такие датчики, записывается и помещается в отдельный архив. Эти данные успешно используются силовыми структурами для проведения оперативно-розыскных мероприятий.