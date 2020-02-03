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Немецкие ученые открыли напиток долгожителей

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  • 3.02.2020, 18:09
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Немецкие ученые открыли напиток долгожителей

Жидкий состав обладает уникальными свойствами.

Ученые немецкого университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе открыли напиток долгожителей. Жидкий состав обладает уникальными свойствами и продлевает жизнь, оказывая положительное воздействие благодаря антиоксидантам, пишет orthodox.od.ua.

В ходе научного исследования, продолжавшегося 12 лет, специалисты изучали свойства натурального кофе и его влияние на организм человека. Специалисты установили, что закоренелые любители данного напитка редко умирают раньше времени. Учёные утверждают, что положительный эффект достигается благодаря присутствию в зёрнах полезных компонентов. Они защищают от разрушительных окислительных процессов. Последние провоцируют серьёзные заболевания, включая большинство видов онкологии и недугов сердца.

В ряде случаев отмечено преждевременное старение организма. Вместе с тем, отмечают специалисты, слишком большие дозы кофе не оказывают положительное воздействие, а могут навредить.


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