Бойкот техосмотра: получится ли залезть в карманы автомобилистов? 10 4.02.2020, 8:16

5,184

Ситуация с топливом — зеркало белорусской «экономики».

Белорусские водители остаются одним из самых уязвимых слоев населения. Недавняя статистика показала, что Беларусь — в аутсайдерах среди стран Европы по доступности автомобильного топлива. В то же время белорусский бензин один из самых дешевых в Европе.

Значительно усложняют жизнь белорусским водителям и постоянные поборы в виде техосмотров и дорожного налога. На качество белорусских дорог эти поборы никак не влияют.

Эксперты считают, что на фоне отсутствия договоренностей с Россией по поставкам нефти «Белнефтехим» может перейти к новой тактике — повышать цены на автомобильное топливо два-три раза в неделю. Как это отразится на белорусских автовладельцах? Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к блогеру Виктору Горбачеву.

- Белорусский бензин — один из самых дешевых в Европе, но белорусам он не по карману. Как вы объясните такой феномен?

- Заработная плата белорусов не соответствует даже самому дешевому товару в Европе. Да, у нас цены на топливо низкие, но на наши зарплаты мы можем купить 500 литров топлива, а европейцы — 700, 800, 1000. Хотя цены на топливо у них выше. Это красноречивый показатель уровня жизни в масштабах страны. Можно сказать, лакмусовая бумажка.

- Мировые цены на нефть падают, а в Беларуси каждые выходные повышаются цены на бензин. Почему возник такой парадокс?

- Этому парадоксу уже несколько лет. Такая же ситуация и в ЖКХ. Власти рапортуют, что инфляции нет, а цены постоянно повышаются на пять-десять процентов. Такая же ситуация и с топливом. Люди у нас возмущаются, что цены поднимаются каждые выходные. Чем ниже в мире цены на нефть — тем дороже бензин в Беларуси.

Власти просто в наглую говорят, что в мире экономические трудности, проблемы, нужно подстраховываться, повышать на копеечку. Это говорит о том, что в стране постоянный экономический кризис, который просто не останавливается.

Вместо экономических реформ предлагается другой выход — повышение цен на все подряд. Начиная от бензина и заканчивая услугами ЖКХ. Повышение цен как основной метод управления экономики. По другому они просто не могут. Нет других методов.

Не исключаю, что к концу года литр бензина будет стоить около 1 доллара. А люди скажут: «Нефига себе, как-то мы неожиданно подошли к этой цифре».

А я приведу вам еще один пример — белорусские банки. Тоже молодцы. Теперь берут комиссию за оплату услуг наличными. А кто у нас в основном платит наличными? Правильно, пенсионеры, у которых нет смартфонов, компьютеров и возможности платить за услуги безналом. Получили пенсию, заплатили за услуги ЖКХ — минус четыре-пять рублей.

- Эксперты считают, что «Белнефтехим» может перейти к более агрессивной тактике повышения цен на автомобильное топливо. Считаете ли вы этот сценарий реалистичным?

- Думаю, что это вполне реально. Могут сделать и два, и три раза в неделю. Могут сделать так, что раньше повышалась цена на одну копейку, а теперь будут на две или три. Люди просто будут меньше заправлять автомобили, а близкие к России области — Гомельская, Витебская, Могилевская — будут заправляться в соседней стране. Ведь скоро цены на топливо там будут ниже. Вернутся 90-е годы, когда автоцистерны будут заправляться в России, а потом на нашей территории сливать и продавать топливо.

- Власти заявили, что с помощью камер будут ловить автомобилистов, которые не проходят техосмотр. Повлияет ли это на бойкот ТО автолюбителями?

- Не проходит техосмотр, думаю, 50-60%. Это все делается для того, чтобы не платить за дорожный налог. Люди реально считают, что эти суммы несоизмеримы с качеством наших дорог и отношению к водителям. Поэтому люди крутят властям дулю в кармане и говорят, что будут держаться до последнего. Поэтому все видеокамеры, «письма счастья» — полная ерунда. Ничего не повлияет на наших водителей. Как не платили, так и не будут платить.