В Беларуси поменяют систему техосмотра? 15 6.02.2020, 12:46

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Фото: bymedia

Изменения анонсировал директор УП «Белтехосмотр».

Недавней отменой нескольких документов при прохождении техосмотра и получением разрешения на допуск к дорожному движению реформирование этих процедур ограничиваться не должно, считает директор УП «Белтехосмотр» Юрий Ленчевский. В интервью Interfax.by он рассказал, какие из требований считает устаревшими и какую работу предприятие ведет по их изменению.

«Система гостехосмотра ранее находилась в ведении МВД. В 2003 году эти функции перешли к Минтрансу, было создано предприятие «Белтехосмотр». При этом фактически система осталась без изменений», — рассказал Ленчевский.

Как отметил директор «Белтехосмотра», многие требования к автовладельцам при прохождении ГТО и получении допуска для Госавтоинспекции были возможностью дополнительного контроля по ключевым направлениям работы. В структуре «Белтехосмотра», по мнению Ленчевского, они просто лишние, без необходимости дублирующие работу других организаций. Включая в первую очередь ту же ГАИ.

«Я давно говорил, что справки о состоянии здоровья при получении разрешения на допуск не нужны. На мой взгляд, можно было бы уйти от многих документов из списка предъявляемых. И не только документов. Так, проверка аптечки и огнетушителя тоже не относится к оценке технического состояния транспортного средства», — отметил руководитель «Белтехосмотра».

Аптечки и огнетушители для прохождения гостехосмотра зачастую просто перекладываются из автомобиля в автомобиль, рассказал Ленчевский. «На мой взгляд, на техосмотре должен проверяться исключительно сам автомобиль», — подчеркнул он.

«Указом Лукашенко из списка предъявляемых документов исключен талон предупреждений. Осталось только само водительское удостоверение. Но, на мой взгляд, и оно для проведения процедуры нам не нужно. Проверять, имеет ли право водитель находиться за рулем, — задача ГАИ», — отметил Ленчевский.

Руководитель «Белтехосмотра» рассказал, что сейчас предприятие работает над тем, чтобы изменить формат разрешения на допуск. «На сегодняшний день разрешение выглядит как наклейка, которая клеится на лобовое стекло. Нигде не предусмотрено, что это обязательно должна быть наклейка, что она должна быть приклеена. В ПДД написано, что разрешение должно предъявляться сотруднику ДПС при остановке. Некоторые водители просто возят ее с другими документами», — отметил он.

«Я считаю, что уже пришло время пересмотреть форму этого документа. Мы стараемся идти в ногу со временем, работаем над цифровизацией, и есть задумки перевести этот документ в электронный формат, чтобы его можно было просто отправлять автовладельцу на электронную почту», — добавил Ленчевский.

В таком документе будет QR-код, в котором будет зашифрована диагностическая карта транспортного средства с данными, где автомобиль проходил техосмотр, когда, какие неисправности были выявлены.

Сотрудники ГАИ, сам владелец смогут считывать эти данные из системы. При этом обмен данными, подчеркнул Ленчевский, будет проходить по защищенным каналам и будет персонифицирован. Так, диагностическая карта будет подписана цифровой подписью того инженера, который ее составлял.

Напомним, указом № 492 внесены изменения по вопросам порядка выдачи и использования разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Согласно документу, с 2 января 2020 года для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка. Кроме того, указом упразднены сертификаты о прохождении государственного техосмотра транспортных средств и будет отменена необходимость оформления талона к водительскому удостоверению.