В Дроздах на пожаре погибли два человека

В Дроздах на пожаре погибли два человека4
- 7.02.2020, 9:35
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МЧС сообщило подробности.
По данным дежурной части МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 27 пожаров, на которых погибли пять человек, сообщают naviny.by.
В Витебской области огонь забрал жизни трех из них. Так, около десяти часов вечера в деревне Дрозды (Полоцкий район) на пожаре погибли 68-летняя хозяйка и 59-летний мужчина, а на улице 2-й Заводской в Лепеле — 65-летний пенсионер.
Также беда постучалась в дома в Могилеве и Добрушском районе.
Всего с начала года произошло 526 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 581), на которых погибли 91 человек (67).