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В Дроздах на пожаре погибли два человека

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  • 7.02.2020, 9:35
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В Дроздах на пожаре погибли два человека

МЧС сообщило подробности.

По данным дежурной части МЧС, за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 27 пожаров, на которых погибли пять человек, сообщают naviny.by.

В Витебской области огонь забрал жизни трех из них. Так, около десяти часов вечера в деревне Дрозды (Полоцкий район) на пожаре погибли 68-летняя хозяйка и 59-летний мужчина, а на улице 2-й Заводской в Лепеле — 65-летний пенсионер.

Также беда постучалась в дома в Могилеве и Добрушском районе.

Всего с начала года произошло 526 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 581), на которых погибли 91 человек (67).


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