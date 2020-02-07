У побережья Эстонии затонуло российское судно 7.02.2020, 13:06

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Фото: Управление полиции и пограничной охраны

ЧП произошло в ночь на пятницу.

В ночь на пятницу, 7 февраля, у берегов Эстонии затонуло российское рыболовецкое судно.

Сигнал бедствия был зафиксирован в 15 милях к северу от полуострова Юминда в Балтийском море, сообщает портал ERR.

После этого в указанный район были направлены спасательные суда, несколько находившихся неподалеку кораблей и вертолет.

Как выяснилось, у российского траулера вышло из строя рулевое управление, две секции наполнились водой и исчезло электропитание, после чего судно легло в дрейф и начало тонуть.

Первым на место прибыл танкер под флагом Либерии, который и обнаружил в воде спасательный плот с россиянами.