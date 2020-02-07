Economist: Искусственное прошлое привлекает россиян, поскольку СССР уничтожил реальное 1 7.02.2020, 17:22

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В России есть дом-музей человека, которого никогда не существовало.

Войдя в элегантный двухэтажный дом в стиле модерн в сибирском городе Томск, поднимитесь по деревянную лестницу и ступите в мир профессора университета начала 20-го века. Посетителей этого частного музея приглашают просмотреть старые семейные альбомы, сесть за стол профессора и понюхать духи, изготовленные для 300-летия императорской династии Романовых в 1913 году (после революции переименованный в "Красную Москву"), пишет журнал The Economist (перевод - zn.ua).

В музее вы можете надеть пенсне и прочесть настенный календарь профессора 1909 года. Чашка чая из старинного фарфорового сервиза и подлинно согревающий шнапс, налитые внимательным гидом в конце тура, завершат погружение в нетронутый большевиками, второй мировой или распадом СССР мир профессора.

Есть только одно "но". Профессор никогда не существовал. И профессора, и его квартиру создал около года назад бизнесмен из Новосибирска, который купил квартиру в старом деревянном доме для своего сына и расставил в ней предметы, которые собирал больше 20 лет.

В странах, где старые дома и объекты часто остаются в одной семье, такой проект может показаться фальшивым. Но в России, где семейные истории разорвали на куски результате искусственных катастроф 20-го века, прошлое является фиксацией.

"Мы стараемся сохранить прошлое, которое может исчезнуть в любой момент", - сказала куратор музея Катерина Кирсанова.

Через Томск идет Транссибирская магистраль. Модернизация 20-го века пощадила архитектуру города. Но город пострадал в первые годы 21-го века, когда бизнесмены поджигали несколько охраняемых зданий (иногда с жителями внутри), чтобы захватить землю в историческом центре.

Дом профессора также повредили, а в пожаре погиб студент. Трансформация дома в музей – это не столько дань непрерывности истории, сколько свидетельство ее постоянных разрушений.