Зарплата по-новому: белорусских учителей и врачей обманули на $120 43 8.02.2020, 9:03

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Бюджетники сравнили расчетные листы за за последнее полугодие.

4 и 5 февраля работники бюджетной сферы получили свои первые зарплаты по новым формам начисления. По имеющейся у s13.ru информации, учителя Гродно недополучили от 40 до 200 рублей. Но как утверждает администрация организаций, где они работают, «падения зарплаты не было и в ближайшие месяцы не ожидается».

Руководители бюджетных организаций на протяжении последних дней проводили внеплановые собрания, на которых разъясняли своим сотрудникам правила начисления новых зарплат – граф в расчетниках станет меньше, но на зарплате это не отразится, уверяли они.

— Нам сказали, чтобы не сравнивали январские и декабрьские зарплаты. Так как в декабре у нас планово они были больше: в них включили и январскую премию, чтобы начать год с новых выплат, и годовую премию, - рассказывает один из учителей первой категории гродненской школы и объясняет, почему не хочет называть свое имя. – Мы же все понимаем, что такой приказ был свыше. Администрация школы тут ни при чем. Учителя не пойдут спорить и доказывать. Только хуже себе сделают.

У собеседника s13.ru имеются «архивные» расчетные листы за последнее полугодие. Разница между осенними получками и новой – более 100 рублей. А если сравнить с декабрьской – 240 рублей.

— Убрали надбавки за стаж и категории. Разница в доплатах между первой и высшей категорией – мизерная. А ответственность и работа большая. Так теперь учителя многие, особенно молодые, говорят: а зачем нам стараться для категории? Нет никакого стимула. Не увидела в новых расчетных листах и графы педагогической премии – раньше ее давали за подготовку учеников к олимпиаде, за какие-то достижения или выполненные работы, а теперь ее нет. Многое они, конечно, объединили, но стало только больше вопросов после этого, а сумма зарплаты меньше.

Молодые учителя и психологи в зарплате потеряли немного, а у некоторых и вовсе она сохранилась на прежнем уровне.

— Они и так были у них небольшие. Не было надбавок за стаж и категории. Где-то им даже «подтянули», чтобы не получилось ниже минимальной зарплаты, - отмечает источник информации.

У сельских учителей ситуация еще хуже. На разъяснительной беседе им сказали: премию получите только за олимпиаду.

— Теперь надбавки будем получать за первые места на олимпиаде. И не районной, а областной, - поясняет учитель из Гродненского района. – Лично я в своем расчетнике не досчиталась 40 рублей. С моей зарплатой в 400 – это ощутимая сумма.

Ничего хорошего от зарплат по-новому не ждут и медики. Большинство из них зарплату и расчетные листы получат только завтра, но еще в конце прошлого года они подписывали дополнительные соглашения по новому виду начисления.

— Ничего хорошего мы не ждем. Прежняя ставка у меня была 360 рублей, а новая уже, согласно договору, – 240. Напротив большинства видов начисления – прочерки. Но сказали: «не переживайте - доберем другими добавками». А откуда будут добирать? – задается риторическим вопросом медсестра одной из городских поликлиник.

Женщина добавляет, что большинство медсестер уже на «чемоданах».

— С новыми зарплатами выгоднее будет работать уборщиками, а у кого есть возможность - уедут за границу. Невыгодно будет просто работать: потрать деньги на проездные, талончики, обеды. И остаются копейки на жизнь.

В это время руководство страны выступает с разъяснительными беседами, где заявляет, что «в отрасли нет негативных ожиданий от новой формы начисления зарплаты медработникам».

Бюджетные организации Гродно, которые подчиняются Министерству образования, еще с конца прошлой недели начали получать уведомления под грифом «срочно» с требованием «обеспечить и взять под личный контроль: проведение широкой и разъяснительной работы по формированию заработной платы в соответствии с Указом Президента РБ от 18.01.2019», а также «предупреждение о персональной ответственности за некачественную организацию соответствующей работы, а также допущение случаев падения заработной платы работников».

— Нам сказали, если вы не досчитаетесь в зарплате своих денег – не паникуйте. Придите к экономистам своим, они еще раз все посчитают и объяснят, - рассказывают собеседники.