В России «партизаны» подожгли здание Минюста 8.02.2020, 13:10

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Иллюстрационное фото

Опубликовано видео.

В российском городе Красноярск неизвестные подожгли здание Федеральной службы судебных приставов, которая входит в структуру Министерства юстиции.

Об этом сообщает пользователь Alver на Twitter-странице, сообщает apostrophe.ua.

"В Красноярске неизвестные герои-партизаны подожгли здание ССП. Судебные приставы занимаются поборами и отнимают у стариков последнюю копейку, в ответ народ начинает заниматься поджогами и диверсиями, чтобы эта копейка им поперек горла встала", - написали в сети и опубликовали видео.