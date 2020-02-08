В России «партизаны» подожгли здание Минюста
- 8.02.2020, 13:10
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Опубликовано видео.
В российском городе Красноярск неизвестные подожгли здание Федеральной службы судебных приставов, которая входит в структуру Министерства юстиции.
Об этом сообщает пользователь Alver на Twitter-странице, сообщает apostrophe.ua.
"В Красноярске неизвестные герои-партизаны подожгли здание ССП. Судебные приставы занимаются поборами и отнимают у стариков последнюю копейку, в ответ народ начинает заниматься поджогами и диверсиями, чтобы эта копейка им поперек горла встала", - написали в сети и опубликовали видео.