Число погибших от коронавируса в Китае превысило 800 человек 6 9.02.2020, 12:23

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Это — больше, чем во время эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек, из них за последние сутки — 87. Число заразившихся новым вирусом превышает 37 тысяч человек, сообщает 9 февраля Государственный комитет по здравоохранению КНР.

По данным властей, 2649 человек удалось вылечить, еще 29 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Наибольшее число жертв (780 человек) было зафиксировано в провинции Хубэй, где в конце декабря прошлого года произошла вспышка вируса, сообщает РБК.

Издание отмечает, что с ноября 2002 года по июль 2003 года от вируса SARS, вызывающего атипичную пневмонию, погибли 774 человека.

За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали два человека: 39-летний житель Гонконга и один гражданин КНР на Филиппинах.

В Беларуси уже более 500 человек прошли диагностику на новый коронавирус, и у всех он не подтвердился. Более того, ни у кого из обследованных не было и пневмоний, сообщили в Минздраве, пишет tut.by.

29 студентов вузов, которые вернулись с каникул из Китая, 7 февраля разместили в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина». Для них специально выделили комнаты, так как в общежитиях вузов не смогли создать необходимые условия: из-за вспышки коронавируса в течение двух недель парни и девушки должны быть под медицинским наблюдением.

Закрытие китайских городов в результате вспышки коронавируса привело к сокращению импорта продукции, в том числе на предприятия по выпуску азотных и фосфорных удобрений. Могут сократить импорт калийных удобрений и китайские аграрии.