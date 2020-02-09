На Европу обрушились сразу несколько мощных штормов 9.02.2020, 18:41

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Из-за них массово отменяют полеты и железнодорожные рейсы.

Странами Европы проходят сразу два мощных шторма: шторм "Сабина" проходит по территории Германии, а шторм "Сиара" - по территории Великобритании и Нидерландов пишет Reuters (перевод — zn.ua).

Шторм "Сиара" будет проходить 8-9 февраля по территории Великобритании (большинству ее островов), а также частично затронет Германию. Синоптики предупреждали местное население о сильных дождях и ветре, силой до 120 километров в час, которые повлекут задержки путешествий на территориях стран.

Правительства стран предупредили людей о чрезвычайной ситуации и попросили избегать путешествий и выхода на улицу. Несмотря на это, уже появились первые последствия непогоды — в Шотландии под ливнем обрушилась крыша паба, ранив трех.

Немецкая метеорологическая служба (DWD) заявила, что штром обойдет северо-запад страны со средины утра в воскресенье, а потом постепенно уйдет на юг через центральную Германию в Баварию.

Шторм "Сабина", что по сути является продолжением "Сиари", пройдет почти по всей территории Германии 9-11 февраля и вызовет шквалистый ветер, сильные ливни и грозы. Не исключены локальные наводнения из-за осадков. Правительство ФРГ предупредило о возможных нарушениях в работе общественного транспорта и ж/д сообщений, а также отмены и задержки авиарейсов. Страна объявила второй по высоте уровень штормового предупреждения для больших частей страны, а в некоторых — самый высокий уровень.

Аэропорты во Франкфурте, Гамбурге, Берлине, Кельне, Ганновере и Бремене заявили, что погода повлияет на полеты — большинство из них отменяют или переносят. Аэропорт Кельн-Бонн заявил, что отмена рейсов начнется во второй половине дня. В аэропорту Франкфурта уже было отменено около 100 вылетов и прилетов, хотя 1100 планировалось продолжать с ожидаемыми задержками. Авиакомпании сами решают, следует ли продолжать работу. Около 80 взлетов и посадки уже отменены в аэропорту Мюнхена.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn также заявил, что отменит поезда на большие расстояния в тяжело пораженные районы, такие как прибрежные регионы, с юга. Среди пострадавших городов - Эмден и Норддейх на северо западе, северный город Киль и остров Сильт в Северном море. За отмену поездок компания возвращает полную сумму, передает Deutsche Welle.

Штормовые предупреждения также объявили в Британии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Ирландии, Дании и Норвегии. Страны готовятся к приходу шторма "Сабина", перекрывая дороги, отменяя культурные и спортивные мероприятия.