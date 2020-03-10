Врачи обнаружили неожиданную пользу картофельного сока 4 10.03.2020, 10:22

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Степень пользы картофеля определяется тем, насколько он молод.

Молодой картофель помогает поддерживать красоту и здоровье. Как именно, рассказала врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, сообщает ria.ru.

Картофель — один из основных продуктов питания. Этот корнеплод — чемпион по содержанию фосфора, калия, магния, витаминов и полезной растительной клетчатки.

Степень пользы картофеля определяется тем, насколько он молод, рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева.

"Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажненность кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, у которых повышенную кислотность, язвенные болезни. Также для лечения лор-органов, для лечения верхних отделов пищеварительного тракта", — рассказала Маргарита Королева.

При правильных условиях хранения сок молодого картофеля можно использовать в питании.

"Важно, где картофель произрастал — в каких почвах, чем его удобряли, поливали, что использовали при выращивании. В составе могут быть нитраты. Сами по себе они не вредны, но при хранении картофеля и в организме человека они могут превратиться в нитриты и нитрозамины, которые имеют канцерогенный эффект. Количество нитритов увеличивается при длительном хранении, особенно в условиях высоких температур — от пяти градусов и выше. Чтобы нитриты не накапливались, картофель надо хранить в холодильнике, а также тщательно срезать кожицу", — рассказала Маргарита Королева.