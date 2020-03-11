Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды огромную впадину 3 11.03.2020, 9:13

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Как она образовалась?

В 2019 году NASA изучило сушу, которая скрывается подо льдами Антарктиды. Исследована была также 3,5-километровая впадина Денмена, сформировавшаяся, как полагают, после падения астероида, пишет lenta.ua.

Впадина Денмена на километр глубже открытой ранее впадины Бентли. Несмотря на то, что последняя возникла в результате разлома тектонических плит в земной коре, о происхождении новой впадины пока ничего не известно.

Основной версией ее появления считается падение огромного астероида, которых здесь множество. Так, по этой же причине возник кратер Уилкса, обнаруженный в восточной части Антарктиды 14 лет назад и считающийся самым крупным в мире. Его диаметр составляет 500 км.

Исследователи еще не могут рассчитать, силу удара, но полагают, что это было событие планетарного масштаба.

Ранее стало известно, что температура в Антарктиде дважды достигла рекордно высокого показателя.