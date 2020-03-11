Что изменилось для белорусов при пересечении польской границы
- 11.03.2020, 13:52
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Изменения затронут и пассажиров, и водителей.
С 9 марта на границах Польши ввели санитарный контроль с целью предотвратить распространение коронавируса, сообщает in-poland.com. Подвергаться ему будет пассажирский автотранспорт на приграничных дорогах и в пунктах пропуска. В том числе пассажиры и водители должны будут заполнять специальные анкеты. Данные, собранные в листовках, помогут санитарным службам связаться с человеком в случае обнаружения риска заражения им COVID-19.
Чтобы пройти контроль быстрее, анкеты можно заполнить заранее.
Образцы документов (польско-русская версия):