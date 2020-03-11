Путина помножили на ноль Елена Земскова, «Росбалт»

11.03.2020, 14:21

Схема прямолинейная, даже примитивная.

В Кремле решили больше не томить и раньше, чем ожидалось, раскрыли схему передачи власти в России после 2024 года. Теперь как-то даже неудобно использовать слова «транзит/трансфер», ведь перемещаться никто никуда не будет, главное лицо остается на своем месте.

В народе и так уже догадывались, что действующий президент Владимир Путин никуда не уйдет, да и он сам, а также его окружение аккуратно подталкивали к этой мысли. Вспомним не только слова экс-помощника президента Владислава Суркова, намекнувшего про вариант с обнулением сроков, но и самого Путина, который на днях во время визита в Иваново многозначительно рассуждал о сменяемости власти только после достижения стабильности. Какая уж тут стабильность, когда цены на нефть опять рухнули, а евро и доллар рванули ракетой вверх?

Обиднее всего за депутатов Госдумы. Нет, не за каждого персонально, а за сам властный институт. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потратил четыре года жизни, чтобы вверенную ему палату перестали обзывать «бешеным принтером» и «цирком с конями». И вот, все его усилия тоже обнулили, причем буквально в один день. Теперь, даже если Госдуме и правда разрешат назначать председателя правительства, никто не поверит, что она стала хоть чуточку сильнее.

Как была цирком, так и осталась. Потому что вторую часть спецоперации «2024» решили провести именно с участием депутатов. И выглядело это словно насмешка над ними. Уверена, видный единоросс Александр Карелин не знал, что его сделают «подсадной уткой». Утром на пленарном заседании Госдумы он сбивчиво предложил внести с голоса к рассматриваемым во втором чтении изменениям в Конституцию поправку о досрочных выборах в Госдуму. Карелин говорил так, будто заучил текст, но смысла его не осознает.

Следом напрягся и Володин — было видно, что он не понимает происходящее. Во фракции КПРФ же случился откровенный шок.

Сначала слово взял один из старожилов парламента, коммунист Николай Харитонов, который тут же вспомнил ельцинский указ о разгоне Верховного Совета и последующее принятие первой российской Конституции. После него против досрочных выборов высказался и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

За досрочные выборы выступали только лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливой России» Сергей Миронов. Остальные депутаты явно не понимали, что происходит. И вдруг слово взяла первая в мире женщина-космонавт, единоросс Валентина Терешкова. Читая по бумажке, она предложила обнулить президентские сроки и таким образом позволить Владимиру Путину остаться у власти в России после 2024 года еще на 12 лет — до 2036 года.

Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций с президентом и думскими фракциями. А уже в 15.00 на Охотный ряд вдруг приехал и сам Путин. Его выступление еще больше шокировало депутатов, так как он высказался против досрочных выборов в Госдуму, закрыв тем самым соответствующий вопрос, но одобрил поправку об обнулении президентских сроков. При условии, что эту норму поддержат не только граждане в ходе голосования 22 апреля, но и Конституционный суд.

Это стало кульминацией явно срежиссированного заранее спектакля, в котором депутатам отвели постыдную роль — использовали втемную, чтобы они вроде как от своего имени инициировали нужные поправки, а затем отступили на задний план, где им и место.

Карелин явно выглядел оскорбленным, когда ему предложили снять с рассмотрения свою поправку о досрочных выборах, хотя ее текст уже был внесен и готов к одобрению Госдумой. Да что там эта поправка! Пока одни депутаты сидели в креслах в предынфарктном состоянии, другие оперативно приняли решение, что тем, которые не переизберутся на досрочных выборах, выплатят компенсацию в размере годового заработка.

Володин же с облегчением вздохнул — он досидит в кресле спикера до 2021 года, как и хотел, а там, глядишь, разрешат еще один созыв сражаться за повышение «субъектности» Госдумы.

Теперь схема ясна: сначала народ проголосует (а куда он денется?) 22 апреля за поправки в Конституцию, которые превращают Россию в страну с суперпрезидентской властью. В следующий же раз гражданам предстоит явиться на избирательные участки только в сентябре 2021 на выборы в Госдуму, а потом — в 2024 году, чтобы сохранить у руля действующего президента еще как минимум на 6-12 лет.

Схема прямолинейная, даже примитивная. Но к этому пора привыкать и научиться, наконец, понимать нашу власть, а не приписывать ей больше, чем она в состоянии произвести.

Елена Земскова, «Росбалт»