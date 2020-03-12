«Измерили температуру, по коврику попрыгал, дали анкету» 2 12.03.2020, 8:39

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Иллюстрационное фото onliner.by

Что происходит на польско-белорусской границе?

Власти Польши усилили контроль на границах: все началось с дополнительных проверок на погранпереходах с Германией и Чехией, со вчерашнего дня аналогичный санитарный контроль введен и на восточных границах Польши, включая и границу с Беларусью, пишет onliner.by. Что это означает, как проводится контроль и как белорусам сегодня пересечь польскую границу?

Официально. Контроль усилен

Как сообщалось, в основном усиление контроля касается международных автобусов, пересекающих границу с Польшей. Пассажирам измеряют температуру, собирают информацию о месте пребывания в Польше для оперативной связи. Мероприятия проводят пограничники, таможенные службы и инспекция дорожного транспорта. Пункты перехода работают круглосуточно. На месте дежурят кареты скорой помощи. Людей, у которых будет выявлено подозрение на COVID-19, сразу же госпитализируют, рассказывает Polskie Radio.

Министр внутренних дел Польши призвал отнестись к ситуации с пониманием и терпением. Также он предупредил, что на время комплексных санитарных мероприятий на погранпереходах изменится схема организации дорожного движения.

«Измерили температуру, по коврику попрыгал, дали анкету»

Наш читатель с ником vivako2008 отправился в Польшу сегодня утром. Польский пункт пропуска «Брузги», раннее утро буднего дня — вроде бы нет предпосылок для образования очередей на границе. Однако стоять пришлось куда дольше обычного. Белорусскую сторону проехали быстро, собеседник рассказал корреспонденту Onliner, что ничего странного на белорусском погранпереходе не заметил. А вот между пунктами пропуска образовался затор.

— За четыре часа проехали только «нейтралку». На польской стороне работают медленно: каждого на въезде проверяют тепловизором и дают заполнить анкету, — рассказал наш читатель.

Медицинского персонала в «Брузгах» водитель не заметил, контроль осуществляет пограничник — на нем маска и перчатки. Рядом с ним девушка, она раздает анкеты — ни маски, ни перчаток у нее нет.

— В целом все спокойно. Измерили всем температуру обычным дистанционным термометром, по коврику попрыгал.

— По какому коврику?

— Так всегда же лежал большой такой ковер дезинфекции, еще со времен свиного гриппа, просто было время, когда никто на него не выходил. А сейчас сказали в обязательном порядке выйти, стать ногами, потоптаться подошвой. Затем всем раздали анкеты, водителю — с дополнительными сведениями. Сказали все заполнить и предоставить вместе с документами.

В анкете указано, что ее заполнение необходимо с целью защиты в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Нужно предоставить личные данные, а также сведения о месте пребывания, даже временного, в том случае, если человек проезжает Польшу транзитом. «Приведенная информация позволит работникам здравоохранения связаться с вами, если вы подверглись инфекционному заболеванию», — указано в анкете.

В водительской анкете также нужно указать время въезда в Польшу и предполагаемое время выезда из страны, а также сведения о владельце транспортного средства. В остальном пограничный и таможенный контроль ничем не отличались от того, что проводится в обычное время.

Однако очевидно, что анкету необходимо заполнять каждому въезжающему в Польшу, а не только пассажирам туристических и маршрутных автобусов.

— Странно то, что машин было немного — штук 30, наверное. Неясно, из-за чего так долго стояли, — подытожил собеседник.

Ситуация в Польше

В Польше официально подтверждено 25 случаев коронавируса: в Варшаве, один во Вроцлаве, один в Люблинском воеводстве и два в городе Цешин на юге страны, у чешской границы. Один из заразившихся — генерал Ярослав Мика, главнокомандующий Вооруженными силами Польши. Сообщается, что коронавирус был обнаружен у него после возвращения с военного совещания в Германии.

Отменяются массовые мероприятия, будут приостановлены занятия в детских садах, школах и учебных заведениях.

❗ Od 12 do 25 marca zawieszone zostaną zajęcia w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. pic.twitter.com/lShNUTsnW2 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2020

Президент Польши Анджей Дуда в своем обращении после заседания Национального совета безопасности заявил: «Мы осознаем, что количество зараженных в ближайшие дни вырастет. Я уверяю вас, что польское правительство предпринимает все необходимые меры, чтобы подготовиться к этому вызову. Борьба против коронавируса не имеет политической окраски. Борьба — наша общая задача и обязанность».

Сообщается, что в торговых центрах замечен спад покупательского потока, однако это не говорит о панике в обществе. Согласно опросу, проведенному для издания Rzeczpospolita, большинство поляков считают, что вряд ли могут подхватить коронавирус.

Дополнено. «Никто ничего не боится»

Наш читатель vivako2008 рассказал корреспонденту Onliner, что не заметил сегодня в Белостоке каких-либо признаков волнения из-за коронавируса.

— Все в штатном режиме: пустых полок в магазине нет, в маске никто не ходит, даже в аптеках.

Спокойно и на границе, пересекать ее пока можно в обычном режиме.

— На въезде у поляков все без масок, никаких карет скорой. У наших — либо маска на шею спущена, либо вообще лежит на столе. Причем перед нами машина на итальянских номерах была, водитель и таможенник стояли близко к друг другу — никто ничего не боится, — отметил vivako2008.

Коронавирус. Коротко

По состоянию на утро 11 марта подтверждено почти 120 тыс. случаев заражения (+5229 за сутки). Всего погибли 4292 человека (+274 за сутки), выздоровели 66 380 (+2889) человек.

В Беларуси в учреждениях здравоохранения с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Трое из них готовятся к выписке.

Наиболее острая ситуация в Италии. Фактически 60 млн человек находятся на карантине, общественные мероприятия отменены, туристов нет. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обратился к Китаю с просьбой помочь справиться с эпидемией.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об учреждении специального инвестиционного фонда по борьбе с коронавирусом. Предполагается, что страны Евросоюза выделят на эти цели 25 млрд евро.