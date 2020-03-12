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В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

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  • 12.03.2020, 14:34
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В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

Состояние пациентки было очень плохим с момента поступления в больницу.

Умерла пациентка городской больницы в Познани. Это первый смертельный случай в Польше:

- 57-летняя женщина умерла в полдень в четверг, - подтверждает Витольд Драбер, директор санэпида в Познани, пишет wyborcza.pl.

Пациентка с симптомами дыхательной недостаточности была доставлена в городскую больницу Познани в воскресенье. Результаты первого теста исключили грипп, последующие показали, что это был новый коронавирус. Также женщина страдала хроническими заболеваниями.

Это был первый подтвержденный случай коронавируса в Велькопольском регионе. И первый смертельный случай в Польше.


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