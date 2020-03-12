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Станислав Шушкевич: В Польше к коронавирусу относятся cерьезнее, чем в Беларуси

  • 12.03.2020, 16:44
Станислав Шушкевич: В Польше к коронавирусу относятся cерьезнее, чем в Беларуси
Станислав Шушкевич

Не надо забывать, что у нас в стране — «проходной двор».

Как пандемия коронавируса повлияла на личные и профессиональные планы рассказал бывший председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич, пишет «Радыё Свабода».

«Ситуация меня очень волнует, так как она очень опасна. Поэтому нужно это победить в зародыше. Но Беларусь к этому относиться не лучшим образом. Я имею много контактов и знаю, что в Польше к этому относятся более серьезно, чем в Беларуси. Я тоже считаю, что надо заранее принимать все возможные меры, а у нас они недостаточны, слабые, если судить из заявлений медицинских руководителей. Не надо забывать, что у нас проходной двор - справа и слева, с севера и юга перемещаются через территорию Беларуси - и надо быть очень внимательными.


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