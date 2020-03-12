Названы самые продаваемые автомобили этой зимы в Беларуси 9 12.03.2020, 18:50

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По итогам первых двух месяцев 2020 года в Беларуси было реализовано 8 773 автомобиля.

Это почти на 39% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Среди самых востребованных брендов по-прежнему лидирует российская Lada, а первенство по продажам удерживает Lada Vesta, пишет av.by.

По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), всего Lada реализовала в январе и феврале 2020 года 1 948 машин. Наиболее популярной моделью марки, как и на рынке в целом, стала «Веста». В наступившем году ей отдал предпочтение 921 покупатель. Вторым по востребованности автомобилем российского производителя значится Lada Granta (425 ед.) — шестое место среди лидеров продаж по итогам прошедших двух месяцев.

В одном из дилерских центров Lada отметили, что популярность марки в Беларуси обусловлена рядов факторов. В первую очередь разнообразием моделей и ценовых сегментов, а также развитой дилерской сетью.

— Касаемо «семейства» автомобилей Vesta стоит уточнить, что здесь успеху поспособствовало наличие в нем как традиционных седанов и универсалов, так и их кросс-версий с большим дорожным просветом. Наиболее ценимой покупателями моделью Vesta и на протяжении прошлого года, и в начале нынешнего был и остается кросс-универсал LADA Vesta SW Cross, сочетающий в себе комфорт и вместительность легкового автомобиля и внедорожные возможности современного кроссовера, — рассказали в представительстве.

На второй позиции в списке автобрендов располагается Renault: результат в 1 811 реализованных за указанный срок машин позволил заполучить компании 21% доли белорусского рынка. Её бестселлер Logan Stepway (733 проданных экземпляра) в ТОП-20 также занял вторую строчку. Уже обозначилась в списке самых востребованных автомобилей в РБ и относительно недавно вышедшая Arkana — она на 19 месте, сумев найти за отчетный период 120 покупателей.

Белорусско-китайский Geely смог ворваться в тройку лидеров с 1 106 реализованными машинами. Для завоевания «бронзы» у бренда были все предпосылки: если в 2017-ом объем производства составлял всего 480 автомобилей, то уже в 2018-ом он вырос почти в 10 раз. Прошлый год компания завершила с результатом в 20 151 выпущенную машину (6 894 транспортных средств продано на территории Беларуси).

Наиболее популярным остаётся Atlas, занимающий 4 место в общем списке. За два месяца 2020 года реализовано 547 кроссоверов. Примечательно, что громкая премьера февраля — «паркетник» Coolray — уже вошел в десятку самых востребованных моделей, преодолев рубеж в 148 проданных экземпляров.

Volkswagen (883 шт.) сместился на четвертую позицию. Его бестселлер Polo Sedan продемонстрировал положительную динамику в минувшем месяце (по сравнению с январём 2020-го) и оказался на третьем месте в ТОП-20. Интерес к модели, вероятно, вырастет после того, как в продажу поступит новое поколение Polo, который из седана преобразится в лифтбек. Ожидается, что автомобиль окажется доступен для приобретения летом.

Замыкает пятерку по-прежнему корейская марка Kia — 662 машины. Ее бюджетная модель Rio также расположилась на пятой строчке: седану отдали предпочтение 479 белорусов.

Кроссовер Sportage по сравнению с январем сместился в феврале в общем рейтинге на одну позицию вниз, уступив 15-ое место еще одному «корейцу» — Hyundai Accent, который в свою очередь потерял две строчки в ТОПе.