Эксперт: Доллар и дальше будет расти 15.03.2020, 17:15

Российский рубль ослабнет еще больше.

Курс доллара на БВФБ может вырасти еще примерно на 1-2% на фоне дальнейшего ослабления российского рубля. Вероятны резкие колебания курсов. В понедельник 16 марта курс доллара может подняться на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Прогнозы в отношении курсов валют на БВФБ на прошедшей неделе не сбылись, если не считать резких колебаний курсов, что было вызвано новыми факторами, которые нельзя было предсказать. В выходные 7-8 марта Саудовская Аравия неожиданно объявила войну цен на рынке нефти, заявив о намерении увеличить добычу нефти с апреля, а также о снижении цен нефти для покупателей в Европе и Азии. Война объявлена, в первую очередь, России, которая 6 марта не захотела пойти на дополнительное сокращение добычи нефти. Это привело к обвалу цен на нефть и российского рубля.

Средневзвешенный курс доллара на БВФБ за неделю увеличился на 4,5% и достиг 13 марта 2,3402 рубля за доллар.

Аналогичный курс евро поднялся на 3,9% – до 2,6148 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс российского рубля за неделю уменьшился на 3,8% – до 3,1958 белорусских рублей за 100 российских.

Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Значительный рост объемов торгов на БВФБ указывает на увеличение спроса на иностранную валюта, который, по-видимому, удовлетворяет Нацбанк. По крайней мере, именно так он поступал в феврале, предотвратив тем самым значительную девальвацию белорусского рубля.

Рост спроса на валюту закономерно привел к снижению уровня рублевой ликвидности в банковской системе РБ. А это привело к снижению объема заявок на размещение средств банками на семидневные депозиты Нацбанка 11 марта до 1 808 млн. рублей с 2 157 млн. рублей на аукционе 4 марта. Нацбанк принял все средства, а средневзвешенная ставка по депозитам не изменилась, составив 8,64% годовых.

9 марта после обвала курса белорусского рубля против доллара и евро на БВФБ премьер-министр РБ Сергей Румас заявил, что Нацбанк будет следовать рыночным тенденциям, и не станет искусственно сдерживать белорусский рубль. Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко заявил, что Нацбанк не устанавливает каких-либо целей по курсу белорусского рубля и темпам его изменения, а динамика курса белорусского рубля должна измениться по мере ослабления внешних негативных факторов.

Произвели ли эти заявления на валютный рынок РБ впечатление, неизвестно.

На текущей неделе ситуация на валютном рынке вряд ли изменится. Пока белорусские НПЗ загружены в половину своих мощностей.

Падение цен на нефти на мировом рынке позволяет надеяться на возобновление поставок российской нефти в РБ, так как сбывать эту нефть России теперь намного труднее в связи с демпингом Саудовской Аравии. Сергей Румас 11 марта встретился в Москве с Михаилом Мишустиным, и сделал тому какое-то новое предложение о покупке российской нефти. Детали предложения не раскрывались. В то же время, Сергей Румас подчеркнул, что руководство страны приняло решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый НПЗ в месяц надо покупать вне зависимости от того, будет ли достигнута договоренность с РФ или нет.

Белорусский Нацбанк, похоже, намерен дождаться, пока внешние негативные факторы не ослабеют, а до этого момента будет удерживать стоимость валютной корзины от обвала, чтобы не вносить дополнительную смуту. Поэтому можно ожидать, что стоимость будет колебаться в ту или иную сторону на доли процента без ярко выраженной тенденции.

Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс

Курс евро на рынке форекс в начале прошедшей недели укреплялся, однако 12 марта он пошел вниз. Это было вызвано, в частности, разочарованностью решением Европейского центробанка, который оставил без изменения свои ставки, хотя и принял меры по увеличению кредитования банковской системы еврозоны. Кроме того, в связи с паникой на мировом финансовом рынке, вызванной распространением коронавируса в США и Европе, резко вырос спрос на доллар США как защитную валюту. ФРС США даже бала вынуждена предоставить банкам 1,5 трлн. долларов дополнительной ликвидности.

Эпидемия приобретает все большие масштабы, и 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Италия ввела чрезвычайные меры и закрыла все магазины, кроме супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек. Канцлер Германии Ангела Меркель 11 марта сумела напугать не только свою страну, но и весь мир, заявив на пресс-конференции в Берлине о том, что коронавирус заразит от 60% до 70% населения. В США ввели режим чрезвычайной ситуации. А президент США Дональд Трамп ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты из 26 европейских стран на месяц.

В результате 12 марта фондовые индексы США рухнули на самую большую величину с 1987 года, а европейские индексы установили рекорд падения. Правда, на следующий день они почти отыграли потери.

Таким образом, США и Евросоюз не смогли предотвратить распространение эпидемии. Более того, по оценкам экспертов, ситуация в этих регионах хуже, чем это представляется по официальной информации. Так, в США число зараженных коронавирусом может составить до 1% от численности населения.

Можно ожидать, что на текущей неделе правительства различных стран будут объявлять о чрезвычайных мерах. В частности, правительство Германии 13 марта пообещала всем компаниям страны неограниченную государственную поддержку. Другие страны могут последовать этому примера. А ФРС США 18 марта, как считают эксперты, снизит свои ставки на 100 процентных пунктов.

Но ситуация с пандемией во всем мире, за исключением Китая, скорее всего, будет ухудшаться, что приведет к росту опасений в отношении состояния мировой экономики и снижению курса евро против доллара на рынке форекс примерно на 0,5%.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Ценовая война на рынке нефти, начатая 7-8 марта, на прошедшей неделе уверенно набирала обороты. Руководство России проявило несколько странный оптимизм, несмотря на обвал курса рубля против доллара и падение фондовых индексов. Члены правительства, начиная с премьера, выступили с заявлениями о том, что правительство может сохранить бюджетные расходы на запланированном уровне (в рублях) на протяжении многих лет и никакой кризис им не страшен. Более того, министр энергетики России Александр Новак заявил в пятницу 13 марта, что Россия не видит оснований для возврата к дискуссиям со своими партнерами по ОПЕК +, а в апреле Россия может увеличить добычу нефти на 200 тыс. баррелей в сутки.

Наблюдая такую реакцию, руководство Саудовской Аравии сообщило о намерении еще больше увеличить добычу нефти с апреля. Другие страны, входящие в ОПЕК, заявили о таких же действиях.

Несмотря на оптимизм правительства, Банк России принял меры, направленные на поддержку рубля, прекратив на 30 дней покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина, а также начав реализацию валюты в целях компенсации снижения доходов бюджета в связи с падением цен на российскую нефть ниже 42,4 доллара за баррель. А Минфин отказался от размещения облигаций федерального займа.

Указанные события приводили к резким колебаниям цен на нефть на мировом рынке, которые в результате снизились за неделю примерно на четверть.

Если «боевые действия» в рамках войны цен на текущей неделе продолжатся, что вполне вероятно, это может привести к дальнейшему падению цен на нефть. Этому будет способствовать и пандемия коронавируса. 20 марта Банк России будет принимать решение о ключевой ставке, но российские эксперты ожидают, что, если до этой даты не произойдет резкого ухудшения ситуации на валютном рынке, ЦБ не изменит ключевую ставку.

На текущей неделе можно ожидать новых неприятностей, и нового падения цен на нефть, хотя и небольшого, и роста курса доллара на Московской бирже еще на 1-2%. Значительное снижение цен на нефть маловероятно, так как США начали поддерживать их, объявив 13 марта о закупке нефти для пополнения стратегических резервов.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Судя по рассмотренным тенденциям, можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара после значительных колебаний вырастет еще примерно на 1-2%. Российский рубль продолжит дешеветь, а евро подорожает, но ненамного.

Прогноз на понедельник 16 марта

Курс доллара на Московской бирже во второй половине пятницы 13 марта снизился на 0,1% – до 72,5975 рублей за доллар.

На рынке форекс курс евро во второй половине торгового дня опустился на 0,7% – до 1,10995 долларов за евро.

Такая динамика курсов валют позволяет предположить, что на открытии торгов 16 марта курс доллара на БВФБ увеличится на доли процента. Но за выходные может произойти много событий, способных повлиять на динамику курсов.