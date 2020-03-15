Германия закрывает границы с тремя странами 15.03.2020, 19:47

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Границы будут закрыты уже с завтрашнего дня.

На фоне пандемии коронавируса и возрастающего числа новых случаев заражения Германия утром в понедельник, 16 марта, закроет сухопутные участки границы с тремя соседними странами - Францией, Австрией и Швейцарией. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник из правительственных кругов, пишет «Немецкая волна».

Соответствующее решение в ходе телефонной беседы приняли федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кретчман (Winfried Kretschmann), глава правительства федеральной земли Саарланд Тобиас Ханс и премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Дрейер (Malu Dreyer), сообщил собеседник AFP. Закрытие границ станет еще одной попыткой ограничить распространение инфекции.

У Парижа своя версия

Между тем французские власти сообщили, что речь идет не о полном закрытии французско-немецкой границы, а об ужесточении контроля в рамках борьбы с коронавирусом, пишет агентство Reuters.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось на 827. Всего к 15 марта в стране зарегистрированы 5426 инфицированных, умерли 11 человек.