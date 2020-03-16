Вместо карантина Минобразования «ограничивает вход посторонних» в вузы

Вместо карантина Минобразования «ограничивает вход посторонних» в вузы4
- 16.03.2020, 12:35
- 2,030
Это первая рекомендация в связи с пандемией коронавируса.
Во всех учебных заведениях Беларуси усилены санитарно-профилактические меры, сообщило министерство образования в своем официальном Telegram-канале.
«Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу» - говорится в сообщении.
Напомним, что по всей Европе учебные заведения, в том числе школы и университеты закрываются на карантин от двух недель до месяца.