Вместо карантина Минобразования «ограничивает вход посторонних» в вузы 4 16.03.2020, 12:35

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Это первая рекомендация в связи с пандемией коронавируса.

Во всех учебных заведениях Беларуси усилены санитарно-профилактические меры, сообщило министерство образования в своем официальном Telegram-канале.

«Министерство образования информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение посторонним, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу» - говорится в сообщении.

Напомним, что по всей Европе учебные заведения, в том числе школы и университеты закрываются на карантин от двух недель до месяца.