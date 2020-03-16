Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда – за Крымский мост 9 16.03.2020, 19:49

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Ротенберг внесен в санкционный список США.

Президент России Владимир Путин присвоил предпринимателю Аркадию Ротенбергу звание Героя труда. Указ об этом в понедельник размещён на официальном портале правовой информации, передает svoboda.org.

В документе сказано, что звание присвоено "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста". Кроме Ротенберга, Героем труда стал монтажник одного из филиалов компании "Мостотрест" Николай Зайков. Другие сотрудники компаний, строивших Крымский мост, награждены орденами и медалями.

Компании Ротенберга "Мостотрест" и "Стройгазмонтаж" были главными подрядчиками строительства моста.

Аркадий Ротенберг – давний знакомый Владимира Путина. Старшеклассником он занимался с Путиным самбо и дзюдо у одного тренера. Сам он говорил, что его дружба с президентом "проверена временем". Ротенберг внесен в санкционный список США.

Крымский мост соединяет аннексированный Крым и Краснодарский край. Его сооружение началось после аннексии полуострова, в мае 2018 года началась эксплуатация автомобильной части моста, в конце 2019-го – железнодорожной. Украина, США и ЕС осудили его сооружение – как несогласованное с Украиной.