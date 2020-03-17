Футболист «Милана»: Италия недооценила коронавирус 17.03.2020, 12:15

Лукас Билья

Лукас Билья рассказал, почему в ситуации с пандемией стоит действовать на опережение.

34-летний аргентинский полузащитник «Милана» Лукас Билья выступил с критикой властей Италии в связи с распространившейся по региону коронавирусной инфекцией, пишет championat.com.

«Футбол — это спорт, в котором на карту поставлены многие интересы, но теперь есть и другие приоритеты. Игроки должны поднять голову и сказать, что футбол должен быть остановлен, потому что никто не застрахован от заражения. Италия не только недооценила проблему, но и не следовала установленным правилам. Мы оказались на грани краха и сегодня врачи работают не покладая рук.

Люди умирают не только от вируса, но и от болезней, не получая адекватную помощь. Из-за коронавируса другие люди со своими болезнями остаются в стороне», — приводит слова Бильи Football Italia.