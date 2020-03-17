В Мадриде гостиницы переоборудуют в отели-изоляторы 1 17.03.2020, 17:58

Фото: EFE/ Fernando Villar

Там будут находиться на карантине с легкой формой коронавирусной инфекции.

Основываясь на том, что количество больных коронавирусной инфекцией в легкой форме постоянно и составляет 60%, в Мадриде уже переходят на следующий уровень организации медицинской помощи. Власти начинают переоборудовать гостиницы в так называемые «hoteles medicalizados». Это гостиницы-изоляторы для тех, кто по тяжести своего состояния мог бы оставаться дома, но по причинам эпидемиологическим должен находиться в изоляции, сообщает La Vanguardia - (перевод — Сharter97.org).

Представитель Министерства здравоохранения Энрике Руис Эскудеро поясняет, насколько правильным и жизненно важных фактором является ведение легких случаев заболевания, так как в случае прогрессирования заболевания могут появиться нарушения дыхания и дыхательная недостаточность. В таких случаях уже необходимо поместить пациента в блок интенсивной терапии.

Региональные исполнительные власти приняли предложение ассоциации гостиничного бизнеса, предложивших Минздраву Испании 60 000 мест. В настоящее время это количество позволяет пока отказаться от помещений, располагающихся на большой высоте или с малым количеством окон.

Эти учреждения будут работать в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, которое поможет координировать усилия всех служб по обеспечению чистоты, работы прачечных и доставке питания. Естественно, учитывая характеристику будущих пациентов, потребуется обеспечить эти «изоляторы» персоналом и медицинским наблюдением, прежде чем они начнут свою работу, как планируется, в среду.

Это позволит больницам сконцентрироваться на лечении более тяжелых пациентов, которые составляют 30% от общего количества заболевших в регионе.

Кроме того ежедневно до конца недели будут проводиться совещания отдела здравоохранения для обсуждения других проблем, например, способов доставки пациентов, возможно даже с помощью службы такси и других транспортных организаций.

Телефонные компании со своей стороны уже выделили здравоохранению на эти цели 700 мобильных телефонов и создали дополнительную онлайн-платформу для данных пациентов с бесплатным номером 900 102 112.