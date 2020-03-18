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Меркель официально объявила о закрытии границ Евросоюза

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  • 18.03.2020, 8:53
Меркель официально объявила о закрытии границ Евросоюза
ФОТО: IMAGO

Запрет вводится минимум на 30 дней и вступает в силу немедленно.

Страны ЕС пришли к соглашению о запрете на въезд граждан третьих стран. Об этом во вторник, 17 марта, объявила канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Запрет вводится минимум на 30 дней и вступает в силу немедленно, сообщает dw.com.

В Евросоюз смогут въезжать только европейские граждане и члены их семей, граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также лица с видом на жительство. Въезд представителей третьих стран будет разрешен только в "неотложных" случаях, заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Свободное передвижение грузов и товаров

При этом отмечается необходимость обеспечить свободное движения грузов и товаров через границу, подчеркнула Меркель. По ее словам, в настоящий момент на границе имеются "некоторые сложности".

Канцлер ФРГ также отметила, что не должны возникать проблемы у лиц, которые регулярно пересекают границу для поездок на работу.

Во данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящий момент Европа является центром пандемии коронавируса SARS-CoV-2.


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