В Беларуси вводят в обращение новые банкноты 17 18.03.2020, 14:54

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В них уберут подписи Петра Прокоповича.

В Беларуси в обращение введут обновленные купюры в 20 и 50 рублей. Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка № 74 от 13 марта. Новые банкноты появятся в этом году, точная дата пока не сообщается. После введения в обращение новых денег номиналом 20 и 50 рублей старые (2009 года) останутся законным платежным средством, пишет tut.by.

О решении модифицировать некоторые банкноты Нацбанк объявил в сентябре 2018 года. Вводить их в обращение решили постепенно. В мае 2019 года в ходу появились обновленные купюры в 5 и 10 рублей, а номиналом в 20 и 50 рублей, как анонсировалось, введут в 2020 году.

Решение о печати новых банкнот в Нацбанке объясняли тем, что у бумажных денег мелкого и среднего номинала небольшой срок службы, а потому со временем они становятся ветхими и их необходимо заменять. К увеличению денежной массы это не приведет.

Новые купюры заодно решили модифицировать. Во-первых, с них уберут реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи бывшего председателя правления Петра Прокоповича, который не возглавляет Нацбанк с 2011 года. Во-вторых, на банкноте номиналом 50 рублей исправят орфографическую ошибку. Согласно новой редакции Правил белорусской орфографии и пунктуации, которая вступила в силу в 2010 году, нужно писать «пяцьдзясят». Однако старые купюры были отпечатаны раньше, и потому надпись на них была сделана по старым правилам — «пяцьдзесят». В-третьих, изображение архитектурных памятников на банкнотах собираются привести «в соответствие с актуальным внешним видом» и подписать. И в-четвертых, на купюрах появится дополнительная степень защиты.

Ранее начальник главного управления наличного денежного обращения Нацбанка Сергей Гайко рассказывал, что обновленные «двадцатки» и «пятидесятки», как и «пятерки» и «десятки», будут печататься на российской фабрике «Гознака». Деньги, которые вошли в обращение в 2016 году, печатали в Великобритании.