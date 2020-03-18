Хочу жить как во Франции Антон Орехъ

18.03.2020, 16:35

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Антон Орехъ

Что иможет позволить себе гражданин России, у которого $200 в кармане?

Все хорошо в меру. В больших дозах можно и отравиться. Сериал про Путина – это отрава для мозга. Потому что ты понимаешь, что ты разумный, грамотный человек, а перед тобой сидит президент твоей страны и вываливает на тебя всякую дребедень. Теперь очередь дошла до среднего класса. Но прежде чем оценивать высказывания Путина, посмотрим на курсы валют. В данную секунду доллар по 79 российских рублей. А теперь слушаем президента, который по методике Всемирного банка вычислил, что средний класс – это те, у кого зарплата в полтора МРОТа. То есть примерно 17 тысяч. То есть по курсу чуть больше 200 баксов. То есть почти 70% населения России – это, если верить Путину, средний класс. Наверное, это мировой рекорд благосостояния. Получается, что жители России – самые благополучные и обеспеченные в мире. На этом, в принципе, можно и завершать. Потому что матерные слова в эфире произносить нельзя, а приличные слова подошли к концу.

Но если взять себя в руки, то понимаешь, что Путин здесь рассуждает как человек, который больше двадцати лет вообще не имеет никакого отношения ни к обычной жизни, ни к обычным людям, и даже не представляет, как мы тут все существуем. Начнем с МРОТ, цифры, которого президент, кстати, перепутал. МРОТ подняли аж на 350 рублей ($4,3). Но как вообще может жить в России человек, получая 12 130 рублей ($151,9)?

Это не жизнь, а борьба за жизнь, это полная нищета. Я не знаю, что там говорит Всемирный банк, но у нас же есть Росстат. По расчетам которого черта бедности пролегает на уровне 15 тысяч рублей ($188,4) в месяц. И ниже этой черты, по данным Росстата существуют 20 миллионов граждан. То есть 15 тысяч – это черта бедности, а 17 тысяч – это уже средний класс? Путин все переживает, что мы заживем тут как во Франции или в Германии со Штатами. Он все заклинает нас: хотите, как во Франции, хотите как во Франции? Как будто Франция – это какая-то глубочайшая жопа, в которой не приведи господь нам всем очутиться. Вопрос только как? Коронавирус отступит, мир снова станет глобальным, можно будет спокойно путешествовать. Но сколько стоит билет до Франции? С учетом стремительного превращения рублей в фантики, наш средний класс скоро не сможет позволить себе полет во Францию даже в один конец.

Если не заниматься цифровым словоблудием, а говорить по-нормальному, то представители среднего класса способны позволить себе купить машину, ездить по миру, получать платные медицинские услуги и давать детям платное образование, приобретать не только одну пару штанов и пару ботинок на все сезоны, а достаточно одежды и обуви, бытовую технику, брать кредиты на жилье и выплачивать их. Что из этого может позволить себе гражданин России, у которого в кармане 17 тысяч рублей? Только смотреть Путина по телевизору и охреневать от тех сказок, которые он гражданам России рассказывает.

Антон Орехъ, Telegram