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Водка, баня, трактор

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  • 18.03.2020, 16:46
  • 2,044
Водка, баня, трактор
Иллюстрационное фото

Здравый смысл в Беларуси ушел на дополнительные каникулы.

Весь день 17 марта в школьных родительских чатах кипели страсти. В первой половине дня классные руководители начали извещать о том, что за неделю до основных каникул планируются дополнительные — уже с 23 марта, пишет «Салiдарнасць».

Причем, все было крайне серьезно. Для младших школьников тут же стали организовывать школьный лагерь и составлять списки, родителей просили навести порядок в шкафчиках.

И вот когда уже в семьях прикидывали, что делать с освободившимся чадом, Минобразования вдруг разразилось грозным сообщением, что решение о дополнительных каникулах не принято: «Просим не распространять недостоверную информацию в СМИ, мессенджерах и социальных сетях».

Вот так одним заявлением Минобр сделал из учителей фейковых ньюсмейкеров. Тут у Минобра не отнять — умеет поднять престиж педагога.

О том, с какого перепугу послушные и дисциплинированные наставники, боящиеся шагу ступить без распоряжения сверху, решились вдруг на такую «диверсию», не сообщается. Просто так совпало: учителя Минска (в основном, такие сообщения пришли из столичных школ) в неожиданном порыве решили опубликовать «недостоверную информацию», и даже дату выбрали одинаковую. Ну праздник непослушания какой-то!

Конечно, даже ежу понятно, что введение дополнительных каникул было не учительской инициативой и руку к этому приложили товарищи повыше. Но что же случилось потом?

Тут тоже нечего особо гадать. Как приложили, так по этим рукам и получили. Потому что дополнительные каникулы – это как бы признание, что у нас не все так спокойно, как твердят власти. А признать это мы не можем никак. Потому что Беларусь — островок коронавирусной стабильности и инфекционного благополучия. Водка, баня, трактор… Ну вы помните.

И пусть там себе во всем мире закрываются школы, а мы, смелая нация, еще поборемся за номинацию премии Дарвина! Учителя потерпят – не впервой.

Скажите, они там, наверху, реально думают, что сбили панику? То есть отмена занятий в школе, а после отмена отмены им кажется вполне разумным шагом? И полупустые полки в магазинах ни на что не наталкивают?

Понятно, что незачем сеять панику, и действовать в любой ситуации надо рационально. Ну так ключевое слово «рационально»! Пока же все выглядит как раз наоборот. Власти в какой-то своей реальности, а остальные белорусы в своей.

Нам рассказывают, как в стране количество заболевших растет, но тут же с экранов телевизора сообщают, что все растет под контролем Минздрава и никаких других мер не надо. соВ школах разрешают детям по заявлению родителей не посещать занятия, а официально не хотят ввести даже дополнительные каникулы. В ведомства рассылают требования отменить массовые мероприятия, и тут же пригоняют в Минск 2 тысяч солдат для репетиции парада.

И эти две реальности, похоже, никак и никогда не пересекутся. Потому что здравый смысл в нашей стране, в отличие от школьников, давно отправлен на дополнительные каникулы.


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