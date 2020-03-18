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Во время эпидемии коронавируса в Минск на тренировку парада направили две тысячи солдат

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  • 18.03.2020, 12:53
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Во время эпидемии коронавируса в Минск на тренировку парада направили две тысячи солдат
иллюстрационное фото AFP

Для диктатора парад важнее здоровья и жизней военных.

В связи с обострением ситуации с коронавирусом в Беларуси отменяют или переносят некоторые мероприятия, пожилым людям рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест. Скажется ли эпидемия на армии? В Министерстве обороны tut.by сообщают, что пока мероприятия не переносили и не отменяли, в том числе по призыву и подготовке к военному параду. «Риски в воинском коллективе сведены к минимуму», — подчеркнули в ведомстве.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. На 9 мая запланирован военный парад. Несмотря на вспышку коронавируса, отменять его не планируют, по крайней мере, пока.

В Минобороны пояснили, что в Минск уже прибыло более 2 тысяч военнослужащих для пешей колонны, и они приступили к тренировкам.

— Вооруженные силы — масштабный организм. Конечно, если будут приняты какие-либо изменения по организации боевой подготовки, отмене сборов, тренировкам, учению, призыву, подготовке к параду, мы об этом сообщим, но пока все идет в штатном режиме, — пояснила официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик. — Воинский коллектив относительно изолирован: на территорию воинской части не приходят посторонние люди, здоровье военнослужащих прозрачно для медиков, которые работают в каждой части. Риски в воинском коллективе сведены к минимуму, и это пока позволяет нам не отказываться от планов. Но, конечно, решение будет приниматься по ситуации. Все рекомендации Минздрава мы выполняем.


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