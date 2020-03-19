закрыть
19 марта 2020, четверг, 20:00
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Маск: Tesla готова производить аппараты для искусственной вентиляции легких

21
  • 19.03.2020, 17:46
  • 3,250
Маск: Tesla готова производить аппараты для искусственной вентиляции легких
Илон Маск

Эти аппараты сегодня критически важны.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет их недостаток", - ответил он на просьбу подписчика переквалифицировать фабрику для выполнения этой задачи.

В ситуации с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких критически важны - они являются ключевым элементом в лечении людей с COVID-19, которые имеют тяжелые осложнения дыхательной системы и нуждаются в госпитализации.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд
Лукашенко надеется разгрузить пенсионный фонд Павел Северинец
Карантин спасает жизни
Карантин спасает жизни Денис Казакевич