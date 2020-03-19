Маск: Tesla готова производить аппараты для искусственной вентиляции легких 21 19.03.2020, 17:46

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Илон Маск

Эти аппараты сегодня критически важны.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы будем производить аппараты искусственной вентиляции легких, если будет их недостаток", - ответил он на просьбу подписчика переквалифицировать фабрику для выполнения этой задачи.

В ситуации с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких критически важны - они являются ключевым элементом в лечении людей с COVID-19, которые имеют тяжелые осложнения дыхательной системы и нуждаются в госпитализации.