Кто «химичит» с бензином для белорусских водителей? 31 2.03.2020, 8:04

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Власти многое не договаривают.

На днях белорусы начали замечать, что у них резко вырос расход топлива. Все они уверяют, что манеру езды не меняли, машины исправны, да и резких изменений погоды в последнее время не было.

Сайт Charter97.org поговорил с известным предпринимателем и блогером Виктором Горбачевым о том, с чем может быть связана эта проблема.

- В чем может быть причина роста расхода топлива?

- Про недолив я бы не говорил, это было бы заметно и об этом бы заявили. Скорее всего, это связано с качеством топлива, которое стало намного хуже. Скорее всего, так «грязная нефть» перемешивалась с нормальной. На выходе имеем менее качественное топливо. Расход такого топлива намного больше. Заявления про погоду, про ветер – это все ерунда.

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо исследовать пробу. Кто этим займется? Понятно, что навряд ли кто. Взять где-то заявит образец на пробу. Качество топлива стало намного хуже — это факт.

Последние события, связанные с нефтью, показывают: власти экономят, на чем только могут. Перерабатывают и «грязную», и что-то добавляют скорее всего. Скорее всего власть пошла на такой поступок из-за того, что, возможно топлива, которое потребляет страна, в ближайшее время может не хватить. Они сейчас делают все, что бы не было ажиотажа. Они все подряд перемешивают. Качество плохое, но им важно, чтобы объемы были. Эти показатели они пока это «удерживают».

Если в течении недели или двух договоры с Россией по нефти останутся на словах и ее только танкерами будут доставлять, то в течении месяца возникнет такой ажиотаж, что могут быть перебои с нефтепродуктами.

- Был уже такой инцидент, когда из-за хлорированной нефти в «Дружбе» резко упало качество бензина. Получается, что автомобилисты снова отвечают за просчеты властей?

- У нас за проступки властей всегда отвечает население. В любом случае, власть пытается спихнуть на нас свои проблемы.

Думаю, что реакция водителей на конфликтную ситуацию скоро должна проявиться. Начиная от петиций, заканчивая походами, как недавно блогер провел, когда вышли к «Белнефтехиму» напрямую спросить о ценах на бензин.

- Как, по вашему мнению, может развиваться ситуация?

- Все зависит от активности населения. Она сейчас не такая как 10-15 лет назад, но в любом случае спичку кто-нибудь поднесет к этому бензину, и что-нибудь «загорится». У любого терпения есть предел. Сейчас повышается по копеечке бензин и параллельно повышаются цены на продукты, потому что все завязано на топливе. Цены на продукты питания, на услуги, на ЖКХ будут повышаться.

В любом случае, где-то вспыхнет, даже необязательно от топлива. Возможных вариантов, как видите, много. Ситуация будет только ухудшаться. Власти многое не договаривают, информация закрыта. Официально все «хорошо», а в реальности ситуация другая. Народ от этого устает, он узнает все только из независимых источников. В любом случае, где-то кто-то объединится — и будет вспышка. Как только начнут пустеть все «заначки», тогда народ начнет понимать, что пора что-то делать. Пора менять эту власть. Она смениться однозначно и они ответят за ситуацию, которую нам сделали.

- Что бы вы хотели сказать белорусским властям и автомобилистам?

Ребята, хватит прятаться на кухнях и сидеть на диванах. Нет принца на белом коне и нет героев, которые придут и вас спасут. Сегодня каждый человек — это герой для себя и своей семьи. Поэтому верните себе человеческие качества, не прячьтесь за спинами других. Никто ваши проблемы не решит. Начинайте сами со своих местечковых проблем двигаться в масштабах страны к большой проблеме — сменить эту власть. И все у нас получиться. Жить надо по-честному. Не смотреть на эту клановую семью и чужие «понятия». Страха не должно быть. Научитесь отвечать за свои поступки.

А властям, понятно, что они наворовались, у них все как бы хорошо: живут своими кланами и думают, что будет так постоянно. Я бы хотел сказать: почитайте историю, посмотрите, что происходит в мире с диктатурами. На ком-то она из вас закончится и в масштабах страны это будет большая проблема, и горе для тех, кто это сюда принес. Кому-то придется отвечать.

На скамью подсудимых, однозначно, большое количество чиновников сядет, они это знают. Просто думают, что именно их, Иванова и Петрова, это не коснется. Но коснется Сидорова.

Поэтому остановитесь, ерундой тоже не занимайтесь и попытайтесь быть вместе с народом, не отдаляйтесь от него. Надо вместе исправлять эти ошибки. Когда-то мы сотрем эту грань между чиновниками, который сидит в кресле и делает вид, что все хорошо, и гражданином. Как только мы научимся договариваться, ситуация в стране кардинально поменяется. Когда мы перестанем ходить на добровольно-принудительные субботники, а на кухне плакать. Сегодня каждый человек отвечает сам за себя. Этому нам нужно научиться. Только тогда мы поймем, что значит отвечать за страну.

Все будет хорошо, только нужно оторвать задницы, пожать друг другу руки, посмотреть в глаза и понять, что нас настолько много, что мы сами себе даже не представляем. Власть испугается и сама убежит.