В Беларуси выявлено уже 69 случаев коронавируса

В Беларуси выявлено уже 69 случаев коронавируса45
- 20.03.2020, 9:24
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Минздрав снова воспользовался туманными формулировками.
Пресс-служба Министерства здравоохранения после двух суток молчания опубликовала новые данные по количеству заболевших коронавирусом в нашей стране.
Минздрав снова воспользовался туманными формулировками, не называя конкретной цифры:
«По состоянию на 9.00 утра 20 марта с выздоровлением выписано 15 пациентов.
На данный момент под медицинским наблюдением находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т. е. по сути, являются больными, 12 пациентов.
Всего, начиная с конца января, более 19 тыс. человек обследованы на инфекцию COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.