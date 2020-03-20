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Белорусский водитель о двойных «письмах счастья»: Мистика какая-то

  • 20.03.2020, 12:18
Белорусский водитель о двойных «письмах счастья»: Мистика какая-то

Аномальные особенности фотофиксации скоростного режима в Беларуси.

Аномальными называют зоны, в которых происходят вещи, не поддающиеся научному толкованию. А есть ли в Беларуси такие места? Эта история наводит на мысль о том, что есть, пишет abw.by.

"Ты не находишь ничего странного?"

Максим: "Я проживаю в городе Столбцы и по делам периодически бываю в Минске. В июле 2019 года как раз на своем Volkswagen Polo был в районе Партизанского проспекта. Не заметил, что превысил максимально предусмотренный на этом участке дороги скоростной режим, и попался на камеру фотофиксации.

Камеру эту я увидел уже вплотную, поэтому "письма счастья" избежать не удалось. Но таких писем пришло аж два на общую сумму 204 белорусских рубля. Денег оплатить штрафы на тот момент не было - сложности с трудоустройством дали о себе знать.

В начале февраля 2020 года по месту моей работы в Минске пришли исполнительные листы из органа принудительного исполнения (далее - ОПИ), согласно которым из моей зарплаты требовали взыскать эти не уплаченные ранее штрафы, а вдобавок еще и принудительный сбор. Деньги, конечно, с зарплатного счета списали, но мой работодатель почему-то тщательно рассматривал предоставленные ОПИ постановления ГАИ о наложении на меня административных взысканий.

Покрутив их и так, и этак, он положил документы рядом и подозвал меня. "Ты ничего не видишь странного?" - спросил он, показав пальцем на некоторые моменты, содержащиеся в постановлениях. Когда я понял, что к чему, то мой мозг "сломался", так как объяснить увиденное я никак не смог. Мистика какая-то, такого не может быть в природе".

Редакция Автобизнеса постарается доступно пояснить, что увидел Максим благодаря внимательности своего работодателя.

Эти два постановления вынесены 8 июля 2019 года с разницей в одну минуту. Это абсолютно разные постановления за разными номерами, по каждому из которых в принудительном порядке были взысканы штрафы, что подтверждается в том числе и разными номерами исполнительных производств. Соответственно это два разных правонарушения. Но…

По первому постановлению Максим 18 июня 2019 года в 23 часа 44 минуты, находясь возле дома №147 по Партизанскому проспекту в городе Минске, превысил разрешенную скорость на 37 км/ч, за что и был наказан по ч.7 ст.18.13 КоАП.

Во втором постановлении Максим опять же 18 июня 2019 года в 23 часа 44 минуты, находясь возле дома №147 по Партизанскому проспекту в городе Минске, превысил установленный лимит уже на 40 км/ч, за что еще раз был наказан по все той же ч.7 ст.18.13 КоАП.

В первом постановлении, как видно из фото, его автомобиль камера под регистрационным номером 701354 "щелкнула" сзади, а во втором - спереди, и камера та же, с тем же учетным номером. Значит, это одна камера.

К слову, не так давно мы рассказывали про похожий случай, произошедший неподалеку. В декабре 2019-го возле дома №178 на Партизанском проспекте нарушителя точно так же "щелкнули" дважды за одно превышение. Соответственно и постановлений пришло тоже два.

"Никакой ошибки быть не может"

Тем не менее штрафы с Максима взыскали реальные, бюджет пополнился настоящими деньгами из его заработной платы.

Максим: "До ГАИ я не дозвонился, но пообщался с сотрудником ОПИ, которому указал на нестыковки в постановлениях. Он ответил, что никакой ошибки быть не может. На этом и закончили, просто решил не связываться с этим".

Однако по действующему законодательству наш читатель мог оспорить данные постановления путем подачи заявления в ГАИ по месту регистрации. Правда, предусмотренные для этого сроки уже прошли.

Статья 10.3 ПИКоАП. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не составляется

31. В случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки транспортного средства работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами протокол об административном правонарушении не составляется. Должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об административном правонарушении, выносится постановление о наложении административного взыскания без участия лица, в отношении которого ведется административный процесс. Данное постановление вступает в законную силу с момента его вынесения...

51. Если физическое лицо не согласно с привлечением его к административной ответственности в порядке, предусмотренном частью 31 настоящей статьи, и подало об этом письменное заявление в Государственную автомобильную инспекцию по месту жительства в течение одного месяца со дня получения копии постановления о наложении административного взыскания, а также в случае опротестования такого постановления данное постановление утрачивает силу в день получения указанного заявления (протеста). В дальнейшем административный процесс по данному факту ведется в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом положений статьи 4.9 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и части 5 статьи 2.7 настоящего Кодекса.

Тем не менее обжаловать такие постановления необходимо, чтобы разобраться в ситуации или хотя бы получить ответ на вопрос "как такое может быть?".


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