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Видеофакт: Инженеры научили беспилотники играть с мячом

  • 20.03.2020, 15:44
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Видеофакт: Инженеры научили беспилотники играть с мячом

Скорость их реакции впечатляет.

Инженеры научили беспилотники играть в вышибалу. Новая система управления беспилотниками позволяет им реагировать так быстро, что они успевают поймать и бросить мяч. Работа исследователей из Цюрихского университета опубликована на сайте вуза, пишет «Хайтек».

Большинству современных систем предотвращения столкновения с препятствием требуется около 20-40 миллисекунд для обработки изменений в окружающей среде. Это слишком много для ситуаций, когда дрону нужно уклониться от столкновения с птицей или другим беспилотником.

Низкая скорость реакции делает бесплатную навигацию проблемой в больших городах, где много дронов могут летать на ограниченной территории, или в зонах стихийных или техногенных бедствий, где беспилотникам нужно передвигаться быстро.

В новом исследовании ученые оснастили квадрокоптер камерами, специально разработанными для обнаружения быстрого движения, а также новыми алгоритмами, которые сделали их реакцию в несколько раз быстрее. В результате время, необходимое для обработки данных и предотвращения столкновений, сократилось до 3-5 миллисекунд.

В качестве демонстрации возможностей нового подхода исследователи дали дронам команду сыграть в вышибал (доджбол) — динамичную игру с мячом, где два дрона должны попасть мячом по третьему.


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