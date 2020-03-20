Блогер: Белорусские власти просто бездействуют 7 20.03.2020, 16:01

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Фото: KP.by

Карантин поможет эпидемии скорее пойти на спад.

Белорус Андрей Войтович почти 10 лет назад уехал из страны и сейчас живет во Франции, где работает журналистом и режиссером. Карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, застал молодого человека в Каннах. Андрей Войтович решил во время карантина вести влог — о том, какие меры против коронавируса ввела Франция и что сделала Беларусь.

«По официальным данным, в Беларуси зафиксирован 69 случай коронавируса. Лукашенко официально говорит о том, что от коронавируса защитит водка и трактор — по его словам, «в селе коронавируса нет, идет посевная, а поле всех лечит». Я не думаю, что водка и трактор — то, что нужно Беларуси. Горестно наблюдать за тем, как Беларусь не принимает практически никаких мер. Пока вся Европа ограничивает перемещения людей, переводит офисы на удаленную работу, дезинфицирует транспорт и отменяет массовые мероприятия, люди моей страны каждое утро едут на работу в переполненном общественном транспорте, посещают бары и кафе, ходят на шопинг. Бабушки и дедушки отправляют внуков в школу — рискуя получить вирус, который для пожилых может стать смертельным. Люди с хроническими заболеваниями ездят на работу общественным транспортом, не понимая до конца, какой это риск», — пишет Андрей Войтович на странице своего влога в Facebook.

Автор канала «На карантине: белорус во Франции» согласился рассказать о своем влоге корреспонденту Charter97.org.

- Как появился ваш блог?

- Несмотря на то, что я уже около 7 лет живу во Франции, в Беларуси у меня остались родственники, друзья, знакомые. Конечно, я слежу за новостями о пандемии коронавируса. Когда страны Европы начали объявлять о закрытии границ и карантине, стало ясно, что жизнь на ближайшее время изменится кардинально. Но при этом я поддерживал связь и с белорусами. Меня шокирует, что пока вся Европа вводит карантин, закрывает границы, дезинфицирует транспорт и отменяет массовые мероприятия, в Беларуси не делается ничего. Наши люди так же ходят на работу в офисы, ездят на общественном транспорте, где, конечно, нет никакой дистанции в полтора метра, ходят в кафе и рестораны. Система информирования работает плохо, данные о заболевших коронавирусом не обновляются днями, хотя в Европе эта информация предоставляется минимум раз в сутки. Соответственно, часть белорусов, которые не пользуются интернетом, не читают блогов и независимые источники, вообще не осознают серьезность ситуации. Действия властей, а точнее их отсутствие, сложно понять.

- Вы упомянули о том, что часть людей не понимают серьезности ситуации. Есть разные версии, от теории заговора до нового биологического оружия. Вы находитесь в Каннах, недалеко Италия, во Франции тоже достаточно высокое число заболевших. Что на самом деле происходит, насколько все серьезно?

- Теории заговора существовали всегда, и поверьте, они будут существовать. Сейчас важно следить за информацией из проверенных источников. Ситуация очень серьезная — не надо думать, что в правительствах европейских стран сидят дураки и вводят карантины просто так. Коронавирус будет иметь серьезнейшее влияние на мировую экономику, это очевидно. Но сейчас это не главное — только жесткие ограничительные меры позволят остановить распространение вируса.

Когда число жертв в Италии превысило число умерших в Китае, нельзя больше говорить о каком-то одном эпицентре распространения вируса. ВОЗ сейчас называет Европу эпицентром — а Беларусь ведь тоже часть Европы. Еще один момент: Financial Times сообщила о том, что в период пандемии прокремлевские СМИ распространяют фейки о коронавирусе на нескольких языках. Влияние российской пропаганды на белорусское информационное поле, к сожалению, достаточно серьезное. Я бы рекомендовал белорусам обращаться к авторитетным западным источникам и независимым СМИ и не верить пропаганде.

- Франция, в отличие от Беларуси, ввела карантин. Как это работает?

- Последние четыре дня нам запрещено выходить из домов. Выйти можно только по пяти причинам — в магазин, на работу (если нельзя работать дистанционно), для занятия спортом или выгула собак (нельзя отходить от дома более чем на 2 км), к врачу или на помощь одинокому родственнику. При каждом выходе с собой нужно иметь распечатанный или написанный от руки формуляр, где указана дата выхода из дома и причина. Этот документ в любой момент может проверить полиция. Основной посыл правительства Франции — сидите дома. Нарушение правил ведет к штрафу до 375 евро.

Мои дни сейчас проходят в строгом соответствии с правилами. Надо понимать, что сидя дома мы освобождаем общественные пространства и вносим вклад в борьбу с распространением вируса.

- Власти Беларуси не вводят карантин. При этом некоторые работодатели переводят сотрудников на удаленную работу. Какие еще меры могут принять белорусы в условиях, когда государство не вводит карантин?

- Те работодатели, которые отправили своих сотрудников работать домой, сделали большое дело. Конечно, самый эффективный способ — это введение карантина. Это видно по примеру Китая, где вчера впервые за последние месяцы не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Инкубационный период заболевания — 14 дней. Режим карантина сглаживает пик, когда одновременно может заразиться огромное количество людей. Людям из группы риска могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких. Если это случится массово и одновременно, система здравоохранения столкнется с коллапсом – это уже происходит в Италии, и пока только в некоторых городах Франции, где система здравоохранения на уровне, несравнимом с белорусским. Надо понять, что один человек, который не испытывает симптомов, но носит вирус, заражает в среднем 2-3 человека.

Теперь посмотрим на Беларусь: открытые офисы, торговые центры, замкнутые пространства, проходят спортивные мероприятия, переполненный общественный транспорт... Я призываю власти Беларуси ввести карантин. Это нужно было делать еще вчера. Чем раньше это будет сделано, тем скорее эпидемия пойдет на спад.

Обычным людям нужно выполнять рекомендации ВОЗ: чаще мыть руки, избегать мест скопления людей, по возможности работать дома. Особое внимание — людям из группы риска, прежде всего, пожилым, «сердечникам», у кого хронические заболевания. Пусть они сидят дома, пусть временно не видятся с внуками — школы у нас не закрыты, а дети могут переносить вирус бессимптомно. Одна моя знакомая уговорила мать с хроническими заболеваниями взять отпуск и провести две недели в самостоятельном карантине — если есть такая возможность, это нужно сделать обязательно. Неизвестно, до каких масштабов развернется ситуация, пока власти Беларуси говорят нам про водку, трактора и лишнюю панику — и полностью бездействуют.