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«Элема» закрылась на две недели?

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  • 20.03.2020, 16:49
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«Элема» закрылась на две недели?

В документах говорится, что «из-за санитарно-эпидемиологической ситуации».

ОАО «Элема» (один из крупнейших производителей женской одежды в Беларуси) закрывается на 2 недели — c 23 марта по 4 апреля. Об этом сегодня объявило руководство завода. Происходит это, как вы уже догадались, в связи «со складывающейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией», пишет Telegram-канал NEXTA.

За время простоя работникам будут выплачивать 2/3 заработной платы, а вот мастерам и технологам — только за первую неделю простоя. Вторая неделя будет проходить по бумагам как отпуск за свой счет. А начальники цехов и подразделений и вовсе не будут ничего получать — обе недели будут считаться за неоплачиваемый отпуск.


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