Археологи обнаружили столицу древнего королевства майя 22.03.2020, 10:26

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Иллюстрационное фото

Эта область была впервые заселена в 750 году до нашей эры.

Ученые обнаружили затерянную столицу древнего королевства майя на мексиканской ферме, сообщает lenta.ua.

Эксперты считают, что на месте раскопок, названном Лаканджа Цельталь, находился крупный город, являющийся столицей королевства майя Сак Ци, расположенного на территории современного штата Чьяпас на юго-востоке Мексики. Эта область была впервые заселена в 750 году до нашей эры, и люди жили здесь в течение тысячи лет.

Археологи нашли монументы, на одном из которых были нанесены тексты, описывающие ритуалы, сражения, мифический водный змей и танец бога дождя. Также были обнаружены руины пирамид, королевский дворец и площадка для церемониальной игры в мяч.