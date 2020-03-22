закрыть
23 марта 2020, понедельник, 0:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

  • 22.03.2020, 22:57
  • 1,489
Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
Фото: АР

Он находится в карантине.

Рэнд Пол стал первым американским сенатором, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат, передает «Голос Америки».

«Он чувствует себя хорошо и находится в карантине», – говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в «Твиттере».

В сообщении отмечается, что у сенатора от Кентукки нет симптомов заболевания и что он прошел тестирование в качестве меры предосторожности в связи с обширными поездками и активным участием в мероприятиях.

«Ему не было известно о каких-либо контактах с инфицированным человеком», – говорится в сообщении.

Ожидается, что Пол вернется к работе в Сенате после завершения карантина.

«Десять дней назад наш офис в Вашингтоне перешел на удаленную работу, поэтому практически никто из сотрудников не контактировал с сенатором Рэндом Полом», – говорится в заявлении.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина