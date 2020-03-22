Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
- 22.03.2020, 22:57
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Он находится в карантине.
Рэнд Пол стал первым американским сенатором, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат, передает «Голос Америки».
«Он чувствует себя хорошо и находится в карантине», – говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в «Твиттере».
В сообщении отмечается, что у сенатора от Кентукки нет симптомов заболевания и что он прошел тестирование в качестве меры предосторожности в связи с обширными поездками и активным участием в мероприятиях.
«Ему не было известно о каких-либо контактах с инфицированным человеком», – говорится в сообщении.
Ожидается, что Пол вернется к работе в Сенате после завершения карантина.
«Десять дней назад наш офис в Вашингтоне перешел на удаленную работу, поэтому практически никто из сотрудников не контактировал с сенатором Рэндом Полом», – говорится в заявлении.