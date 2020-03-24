Андрей Санников: Берегите себя и своих любимых 24.03.2020, 11:45

Андрей Санников

Мы способны защитить наших детей и помочь пожилым людям.

“Сейчас коронавирус серьезнейшим образом меняет жизнь в нашей стране.

Все серьезно. И вы тоже отнеситесь к этому серьезно.

Мы справимся с этой задачей, если действительно все граждане поймут ее как СВОЮ задачу

Со времен Второй мировой войны не было большего вызова, при котором так много зависело бы от наших совместных солидарных действий.

Все, что может угрожать людям, все, что может повредить человеку или обществу, мы должны сейчас ограничить.

Мы должны уменьшить риск заражения одного человека другим, как только можем.никаких мероприятий, никаких ярмарок, никаких концертов, прежде всего, никаких занятий в школах и университетах, никаких игр в детском саду и на детских площадках.

Вирус затронул каждого из нас без разбора, и теперь точно так же без разбора мы должны помогать друг другу. Прежде всего тем, что воспримем проблему всерьез. Не впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от вас ничего не зависит. Каждый на счету. Нужны наши общие усилия.

Эпидемия показала нам, насколько мы все уязвимы и как зависимы от бережного поведения других. Но помимо этого — как совместными действиями мы можем защитить и поддержать друг друга.

Даже если мы еще никогда не переживали ничего подобного, мы должны показать, насколько искренне и разумно мы можем себя вести и этим спасать жизни. Это зависит от каждого из нас без исключения и, следовательно, от нас всех.

Берегите себя и своих любимых.”

Это выдержки из недавнего обращения канцлера Германии Ангелы Меркель к народу. Впервые за время своего нахождения на посту канцлера Ангела Меркель выступила с таким прямым обращением к людям. Значит, ситуация очень серьезная. Если тревогу бьет европейский лидер, обладающий практически всей имеющейся на сегодняшний день информацией о коронавирусе, к этому надо прислушиваться.

В Беларуси мы никогда не услышим такого взволнованного человеческого обращения. Причина проста: в Беларуси власть уже давно никто не избирает, и эта самая незаконная власть полностью потеряла всякое чувство реальности и опьянела от собственной безнаказанности.

Отсутствие адекватной реакции на пандемию – это преступление, и это преступление совершается в Беларуси каждый день.

Это преступление и против соседних стран, потому что коронавирус не знает границ, и опасная ситуация в одной стране влияет на общую динамику пандемии.

Власти к тому же сознательно усугубляют ситуацию.

Вдруг приспичило организовать внезапную проверку боеготовности вооруженных сил с участием 6 000 военнослужащих. Это значит, что десяткам тысяч человек, вовлеченным в эти учения грозит заражение, и они могут заразить своих родных и близких. И постоянное вранье. В данном случае о том, что учения – это реакция на многонациональные маневры НАТО у наших границ. Как раз НАТО из-за коронавируса значительно уменьшает масштаб запланированных маневров “Защитник Европы 2020”.

Продолжение футбольного чемпионата Беларуси – это ведь не решение спортсменов, а прихоть тех же обезумевших властей. Футболистов жалко, их матчи напоминают тараканьи бега на потеху букмекерам, а не спорт. Ведь они способствуют распространению вируса. Рискуют сами и подвергают риску болельщиков, которые по глупости ходят на эти матчи.

Упорное нежелание закрыть на карантин детские учреждения, школы, вузы – это преступление против жизни человека.

Увы, ничего нового в таком поведении незаконной власти нет.

Однако есть новая ситуация, опасная для нашего здоровья и нашей жизни.

Говорят, что Ангела Меркель выступала даже не как политик и высшее должностное лицо Германии, а как близкий всем человек, обеспокоенный тем, что происходит в связи с пандемией. И обращалась она не только к немцам, но и ко всем жителям Европы.

Давайте прислушаемся к ее эмоциям и последуем ее советам, тем более, что мы на это способны.

Мы способны сами принять все те меры, которые уже давно приняли наши соседи.

Мы способны защитить своих детей, оставив их дома и научив правилам поведения в период эпидемии.

Мы можем перестать ходить на массовые спортивные и развлекательные мероприятия, что поможет прекратить опасные для спортсменов и зрителей игры.

Мы можем оказать посильную помощь нашим героическим врачам и поддержать их не только в их работе, но и предоставить им те же льготы, которые им предоставляют в соседних европейских странах.

Мы можем и должны поддержать всех, на кого ложится дополнительная нагрузка в связи с эпидемией, в частности продавцов продуктовых магазинов и аптек.

Конечно же, мы должны в первую очередь позаботиться о пожилых людях.

Коронавирус меняет мир, и от нас зависит, как мы себя поведем в это сложное время и какими мы станем после.

Берегите себя и своих любимых.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, специально для Charter97.org