Астрономы нашли «колыбель» массивных звезд 24.03.2020, 15:01

Фото: ESA

Этот участок Вселенной отличается ярким свечением.

Детальное изучение туманности позволит понять процесс появления звезд.

Ученые при помощи телескопа Hubble засняли «колыбель» массивных звезд. По словам специалистов, речь идет о туманности Тарантул, также известной под кодовым названием NGC 2070, пишет lenta.ua.

Весь регион, в котором располагается туманность, называется LHA 120-N 150. Он отличается ярким свечением, ввиду чего заметить его можно даже невооруженным глазом, но только в виде небольшой точки в небе. Специалисты уверены, что детальное изучение туманности позволит понять процесс появления массивных звезд.

«Туманность можно назвать самым крупным «питомником» звезд во Вселенной, доступной для земных приборов. Она находится на расстоянии примерно в 160 тысяч световых лет от нас. В свое время взаимодействие туманности с Малым Магеллановым Облаком могло стать причиной вспышки звездообразования. При помощи телескопа Hubble нам удалось запечатлеть Тарантула и увидеть, в его центре сконцентрировано скопление массивных звезд, а более мелкие объекты находятся на границах туманности», - рассказали ученые.

LHA 120-N 150 состоит из более 30 неизвестных источников свечения, вокруг которых могут быть и мелкие объекты. Все они являются молодыми развивающимися звездами. Также рядом с Тарантулом располагаются сотни пылевых сгустков неизвестного характера.