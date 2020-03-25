Геологи нашли окаменелость возможного предка современных животных и человека 25.03.2020, 12:20

Это первый билатеральный организм на нашей планете.

Геологи из Калифорнийского университета в Риверсайде нашли на юге Австралии окаменелость, возможно, самого раннего предка животных, жившего примерно 555 миллионов лет назад. Как сообщает Science Daily, его отнесли к виду Ikaria wariootia, что переводится как «место встречи», пишет журнал «Нож».

Обнаруженное существо похоже на человека и других современных животных строением: это первый билатеральный организм, то есть имеющий двустороннюю симметрию, при которой его тело можно разделить на левую и правую половины, зеркально повторяющие друг друга. К этой группе относится почти 99% описанных видов животных.

Правда, внешнее сходство с человеком минимально: Ikaria wariootia можно сравнить скорее с червяком. Как определили ученые, существо обитало в океане в слое песка и рыло норки в поисках органических отложений. Благодаря такому туннелю ученым и удалось отследить его.

Как показала 3D-обработка отпечатков, длина Ikaria wariootia составляла от 1,9 до 6,7 миллиметров, а ширина — от 1,1 до 2,4 миллиметров (как зерно риса). Анализ также показал, что у этого организма было цилиндрическое тело, голова и рот, кишечник, а также задний проход.