Археологи обнаружили древнегреческий бронзовый артефакт Дельфийского оракула 25.03.2020, 18:19

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Находка была сделана во время раскопок кельтского святилища.

Открытие было сделано возле городка Слатина в Словакии. Ученые обнаружили остатки расколотого на куски изображения, которое, предположительно, было частью нагрудного знака влиятельного воина. Изделие было изготовлено в греческой колонии Таранто на юге современной Италии в середине IV века до нашей эры, сообщает lenta.ua.

Археологи предполагают, что его привезли воины кельтских племен, которые в первой половине III века до нашей эры разграбили Дельфы, где при храме Аполлона находился оракул.

В пользу гипотезы говорит то, что артефакт нашли в святилище, расположенном рядом с древним укрепленным поселением. Это место для религиозных ритуалов и жертвоприношений использовали кельтские племена. Так, сохранились следы жертвенного столба и ямы, в которую стекала кровь принесенных в жертву животных и людей.