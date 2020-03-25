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Reuters: Китай возобновил закупку СПГ из США

  • 25.03.2020, 18:51
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Reuters: Китай возобновил закупку СПГ из США
Фото: ИА Regnum

Китайские компании не закупали американский сжиженный газ почти 20 месяцев.

В рамках торгового соглашения Китай возобновил закупку сжиженного газа (СПГ) у США. Об этом сообщило в среду, 25 марта, агентство Reuters со ссылкой на источники, передает korrespondent.net.

Отмечается, что власти Китая удовлетворили запрос около 10 китайских компаний об отмене 25%-х пошлин на импорт американского газа. Reuters отмечает, что Китай начал закупать СПГ после почти 20 месяцев перерыва.

Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем было подписано 15 января в Вашингтоне. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения.


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