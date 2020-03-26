«Среди ночи с карты списалось больше $100» 10 26.03.2020, 8:48

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Белорусы поделились личным опытом, как вернуть деньги, если карту обчистили мошенники.

Накануне Нового года, 30 декабря, семейная пара лишилась сотни долларов. Ночью их разбудил звук телефона, пришло sms о снятии денег. Несмотря на то, что праздничное настроение было серьезно испорчено, молодые люди не стали кусать локти, а тут же принялись действовать. Спустя несколько месяцев деньги удалось вернуть. Что делать, если вы стали жертвой мошенников, и есть ли шанс найти виноватого, читайте в материале «Сильных Новостей».

— В общем, ночь, мы уже легли спать. Тут мужу приходит sms, следом — вторая. Открыли сообщение, а там «Здрасте, приехали», — начинает свою историю Алена.

Первым платежом мошенники сняли 1,43$, по-видимому, в качестве проверки. Второй платеж оказался на сумму посерьезнее — ушло 100$.

Первым делом семейная пара заблокировала карту через приложение. После этого тут же позвонили на «горячую линию» «БПС-Банка». Сотрудник проверил информацию, подтвердил, что списание действительно было, и рассказал, как действовать дальше.

В последний день минувшего года вместо праздничных приготовлений гомельчане вынуждены были бегать по городу по разным инстанциям. Сперва они обратились в банковское отделение и написали заявление об отмене несанкционированной операции и возврате денежных средств. После этого пошли в милицию, откуда сразу направились в Следственный комитет. «Взяли показания, изъяли телефон, карточку, произвели осмотр и вернули под расписку. Возбудили уголовное дело по статье 212», — рассказывает Алена.

В течение 45 дней после подачи заявления банк должен был дать ответ. И дал — проверку продлили еще на месяц, так как пришлось делать запрос по списанию денег в международную компанию. Если бы в ходе проверки выяснилось, что владелец карты виновен в передаче данных, то на возврат можно было бы не рассчитывать. К счастью, этот инцидент завершился на веселой ноте: 12 марта похищенная сумма снова оказалась на счету. «Сожалеем, что вам пришлось столкнуться с такой ситуацией», — сказано в ответе из банка.

Что же касается мошенников, то найти их так и не удалось. 29 февраля стало известно, что расследование по уголовному делу по факту хищения денежных средств приостановлено в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Как защитить свою карту от кражи денег

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать ряду элементарных правил: по подозрительным ссылкам не переходить, личные данные никому не предоставлять, пин-код на карте не писать.

Часто мошенники пытаются выяснить номер карты, срок действия и код с обратной стороны, представляясь сотрудником банка. Запомните: банковские служащие никогда не требуют подобного рода информацию.

Подключите sms-оповещение по карте. Если мошенники завладели банковскими данными, то стоит им осуществить перевод, как вам тут же придет сообщение. Здесь главное не паниковать и действовать быстро: заблокируйте карту и оставьте заявление об отмене несанкционированной операции.

Сомнительные ссылки из sms также могут привести к потере денег. Не исключено, что за этой ссылкой скрывается вредоносная программа, которая крадет персональные данные.

В случае если неприятный инцидент все же случился, то не паникуйте, а мгновенно обращайтесь на «горячую линию». Если вы собственноручно не выдали банковские данные мошенникам, то вам помогут, пусть возврата денег и придется подождать.