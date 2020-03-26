Заработал новый механизм отправки белорусов из Москвы на родину 26.03.2020, 9:13

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Но общее требование покинуть территорию РФ за 24 часа сохраняется.

25 марта заработал новый механизм отправки в Беларуси соотечественников, возвращающихся из третьих стран транзитом через Москву в условиях ограничительных мер по причине коронавируса, сообщает «Белсат».

Как сообщили в белорусском посольстве в Москве, семерых белорусов, прилетевших 24 марта с Доминиканы в московский аэропорт «Внуково», в сопровождении ГИБДД и работников белорусской дипмиссии доставили в аэропорт Домодедово, откуда они направились на Минск.

Ранее вылетать можно было только из аэропортов прибытия, что создавало сложности для белорусских туристов.

Также будет отрабатываться возможность использования железной дороги, автобусов и личных автомобилей. Но общее требование покинуть территорию РФ за 24 часа сохраняется.

При необходимости посольство обещает использовать чартерные рейсы. Такой рейс состоится поздним вечером 25 марта для белорусов, которые прибыли сегодня из Шри-Ланки, Кубы, Вьетнама и Мексики.