Россия закрывает авиасообщение 7 26.03.2020, 9:49

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Полеты должны прекратиться в ночь с 26 на 27 марта.

С пятницы, 27 марта, всем авиакомпаниям предписано прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж из российских аэропортов и в обратном направлении. Разрешены только полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ, передает РБК.

Соответствующее распоряжение правительство России направило Росавиации. Полеты должны прекратиться в ночь с 26 на 27 марта (в 00:00). Причина — распространение коронавирусной инфекции. Кроме чартеров, вывозящих россиян из-за границы, полеты смогут осуществляться по отдельным решениям правительства.