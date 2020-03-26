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Народный карантин
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Россия закрывает авиасообщение

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  • 26.03.2020, 9:49
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Россия закрывает авиасообщение

Полеты должны прекратиться в ночь с 26 на 27 марта.

С пятницы, 27 марта, всем авиакомпаниям предписано прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж из российских аэропортов и в обратном направлении. Разрешены только полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ, передает РБК.

Соответствующее распоряжение правительство России направило Росавиации. Полеты должны прекратиться в ночь с 26 на 27 марта (в 00:00). Причина — распространение коронавирусной инфекции. Кроме чартеров, вывозящих россиян из-за границы, полеты смогут осуществляться по отдельным решениям правительства.


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